«On va aller à Winnipeg et on va gagner» - Subban

Après une dure défaite de 6-2 à la maison, les Predators font maintenant face à l’élimination. Mais cela n’a pas abattu la confiance de P.K. Subban, loin de là.

Le flamboyant défenseur a garanti une victoire de son équipe en territoire hostile, lundi à Winnipeg.

«On va se lever demain matin et la page sera tournée. On va aller à Winnipeg, on va gagner et on va revenir ici [à Nashville], a-t-il lancé aux journalistes au terme de la rencontre de samedi soir. C’est aussi simple que ça. [...] Tout le monde dans le vestiaire y croit.»

«P.K.» n’en est pas à une première déclaration de la sorte, lui qui avait promis une victoire des Predators lors du troisième match de la finale de la Coupe Stanley l’an dernier. Les Penguins détenaient alors une avance de 2-0, mais la prédiction de Subban s’est concrétisée, les «Preds» l’emportant 5-1.

Vous pouvez écouter les propos de Subban dans la vidéo ci-dessus.