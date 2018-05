LPGA : Une première victoire cette saison pour Sung Hyun Park

Sung Hyun Park a remporté la Classique Volunteers of America du circuit de la LPGA, dimanche, à The Colony au Texas, la Sud-Coréenne ayant terminé avec un cumulatif de 131, soit 11 coups sous la normale.

La gagnante a présenté un pointage de 66 (-5) lors de la ronde finale de ce tournoi écourté à 36 trous en raison des conditions météorologiques difficiles rencontrées en début d’événement. Entreprise samedi, la deuxième et dernière ronde s’est conclue dimanche avec la victoire de Park. Il s’agit de sa première de la saison et de sa troisième en carrière au sein du circuit professionnel.

La golfeuse de 24 ans, qui pointe au cinquième rang mondial, a totalisé un aigle, cinq oiselets et deux bogueys à sa dernière sortie.

L’Américaine Lindy Duncan a excellé sur les 18 derniers trous qu’elle a bouclés avec une marque de 64 (-7). Cette performance lui a permis de passer du 16e au deuxième rang, et de terminer à un seul coup de la gagnante. Duncan a calé huit oiselets et commis un boguey.

La Chinoise Yu Liu (66) a fini troisième, à deux coups de la tête.

Brooke M. Henderson a obtenu le meilleur résultat canadien en terminant 23e, à huit coups de Park. L’Ontarienne a conclu le tournoi avec une ronde de 68 (-3).

Les Ontariennes Brittany Marchand (71) et Alena Sharp (73) se sont classées, dans l’ordre, 57e et 68e. Pour sa part, la Québécoise Anne-Catherine Tanguay (75) a fini 99e, quatre coups au-dessus de la normale. Enfin, Lorie Kane (73) a pris le 132e rang après avoir obtenu un cumulatif de 153 (+11).

Rappelons que la Québécoise Maude-Aimée LeBlanc s’est retirée de l’épreuve après une première ronde de 75 (+4).