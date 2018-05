Lourde perte pour les Cardinals

Les Cardinals de St. Louis devront se passer de leur receveur étoile Yadier Molina pour une période d’au moins un mois.

Le président des opérations baseball de l’équipe, John Mozeliak, a confirmé la nouvelle au «St. Louis Post-Dispatch» dimanche.

Molina a dû subir une chirurgie d’urgence samedi après avoir été atteint par une fausse balle à l’entrejambe dans la victoire de 8-6 en prolongation des siens contre les Cubs de Chicago.

Malchance

En neuvième manche, Kris Bryant, des Cubs, a à peine touché à la balle rapide à 164 km/h que venait de lancer le releveur Jordan Hicks. La balle a changé de trajectoire et a atteint Molina directement dans la fourche.

Yadier Molina has exited the game. pic.twitter.com/ryrFmDc60p — Deadspin (@Deadspin) 5 mai 2018

Le receveur s’est immédiatement effondré au sol. Il a eu besoin de plusieurs minutes avant de reprendre son souffle et d’être capable de se lever. Un important hématome s’est formé où il a été atteint. C’est pourquoi il a dû être opéré.

«C’est une mauvaise blessure, a indiqué le gérant des Cardinals, Mike Matheny, après la partie. Et on ne se sent pas mieux le lendemain après avoir subi ce genre de blessure. Il ne pouvait rien faire. Il essayait de reprendre son souffle. C’était difficile à regarder.»

Le nom de Molina a été ajouté à la liste des blessés. Il sera remplacé par le meilleur espoir des Cardinals à la position de receveur, Carson Kelly.

Kelly avait déjà été retiré de la formation du club-école de niveau AAA des Cardinals samedi. Il a disputé 34 matchs dans les majeures en 2017, connaissant des difficultés dans le rectangle des frappeurs avec une moyenne au bâton de ,174.

En 21 sorties avec les Redbirds de Memphis cette saison, il a maintenu une moyenne de ,234 avec deux circuits et 11 points produits.

À sa 15e campagne dans l’uniforme des Cardinals, Molina a pour sa part envoyé six balles par-dessus la clôture et produit 17 points en 30 rencontres.