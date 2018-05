LNH 360 : Jubiler à l'étranger

Voici un survol des activités du samedi 5 mai dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS

Pittsburgh 3 – WASHINGTON 6

Winnipeg 6 – NASHVILLE 2

Jubiler à l'étranger

Les recrues Kyle Connor (WPG) et Jakub Vrana (WSH) ont inscrit trois points chacun alors que les Jets et les Capitals ont tous deux pris les devants 3-2 dans leurs séries du deuxième tour.

Quand une série de sept matchs est à égalité 2-2, comme ce fut le cas dans les deux duels de samedi, le vainqueur du match no 5 détient une fiche de 202-54 (78,9%).

Kyle Connor, le moteur des Jets

Les Jets ont marqué quatre buts en deuxième période, dont un doublé de Kyle Connor (2-1-3), en route vers une victoire au cinquième match. Ils ont ainsi pris une avance de 3-2 dans la série de deuxième tour.

Winnipeg affiche une moyenne de 3,80 buts par match dans les présentes éliminatoires de la Coupe Stanley 2018, un sommet.

Connor, qui a mené toutes les recrues avec 31 buts en saison régulière, a marqué ses deux premiers buts du tournoi. Il a établi des records de la concession Jets / Thrashers pour le plus de buts et de points dans un match éliminatoire pour une recrue.

Une seule recrue a accumulé plus de points dans un match éliminatoire avec les Jets de Winnipeg (ancienne concession) : Dale Hawerchuk dans le deuxième match des demi-finales de 1982 (0-4-4 contre STL). Paul MacLean (contre STL en 1982), Keith Tkachuk (contre VAN en 1992) et Teemu Selanne (contre VAN en 1993) ont marqué seulement deux buts.

Mark Scheifele (1-1-2) est à égalité au deuxième rang des buteurs en séries avec neuf buts au total (9-5-14).

Vrana se lève

Evgeny Kuznetsov (1-2-3) a égalisé le pointage à la 52e seconde de la troisième période et Jakub Vrana (1-2-3) a marqué le but victorieux avec 4:38 à faire au match alors que les Capitals ont pris les devants 3-2 dans la confrontation de deuxième tour.

Les Capitals ont une avance de 3-2 dans une rivalité de la Coupe Stanley contre les Penguins pour la quatrième fois en 11 rencontres, la première depuis les quarts de finale de 1995 (4-3 de la série PIT). Washington a aussi prévalu dans les quarts de conférence de 1994 (victoire de la série 4-2).

Vrana est devenu le deuxième joueur des Capitals à marquer un but victorieux dans les cinq dernières minutes dans la série de deuxième tour, rejoignant Alex Ovechkin (troisième match, 58:53).

Vrana est devenu la quatrième recrue de l'histoire de la concession à marquer trois points en séries éliminatoires, rejoignant Sergei Gonchar (contre PIT en 1995), Richard Zednik (contre BUF en 1998) et Kuznetsov (en 2015 contre NYI).

Moins de 24 heures après que son épouse ait donné naissance à un petit garçon, John Carlson a marqué le 16e but de sa carrière en séries éliminatoires (tous avec WSH) pour rejoindre Kevin Hatcher au premier rang des défenseurs de l'histoire de la concession à ce chapitre. Il n’est plus qu’à un point du record des Caps pour le plus de points en séries éliminatoires par un défenseur.

Crosby continue de se hisser parmi les meilleurs

Le capitaine des Penguins Sidney Crosby (66-118-184) a marqué le 66e but de sa carrière en séries éliminatoires, dépassant Bryan Trottier (71-112-183) et Nicklas Lidstrom (54-129-183) au 11e rang de tous les temps dans la LNH. Un seul joueur dans l'histoire des Penguins a marqué plus de buts en séries : Mario Lemieux (76).

Crosby (9-11-20) a atteint la barre des 20 points dans l’édition actuelle du tournoi printanier pour la quatrième fois de sa carrière. Selon l’Elias Sports Bureau, seulement quatre joueurs dans l'histoire de la LNH ont enregistré au moins 20 points dans plus de matchs éliminatoires que Crosby : Wayne Gretzky (9x), Mark Messier (7x), Jari Kurri (6x) et Glenn Anderson (5x).

D’autres joueurs s’illustrent aussi

Sidney Crosby est devenu le troisième joueur à atteindre la barre des 20 points depuis le début du tournoi, rejoignant son coéquipier Jake Guentzel (10-11-21) et l'attaquant des Bruins David Pastrnak (6-14-20).

Les séries de 2018 sont les quatrièmes de l’histoire à compter au moins trois joueurs avec plus de 20 points à la fin du deuxième tour. Les précédentes éditions : 1981 (Mike Bossy, Wayne Gretzky, Ken Linseman), 1983 (Gretzky, Rick Middleton, Barry Pederson) et 1989 (Gretzky, Tim Kerr, Brian Propp).

TVA Sports présente le match no 5 de la série Lightning (3-2) – Bruins dès 15h et la confrontation Sharks – Golden Knights (3-2) à 19h30.