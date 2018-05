Les Russes toujours parfaits

Pour un deuxième match de suite, la Russie a défait son adversaire au compte de 7-0 aux Championnats du monde de hockey disputés au Danemark. Dimanche à Copenhague, c’est l’Autriche qui a été victime des champions olympiques en titre.

En ouverture de tournoi, les Russes avaient défait la France.

Mikhail Grigorenko a été le meneur des siens offensivement avec deux buts, dont le premier du match inscrit à mi-chemin au premier vingt.

Kirill Kaprizov et Artyom Anisimov ont pour leur part amassé un but et une mention d’aide dans la victoire.

Alexander Barabanov, Maxim Mamin et Ilya Mikheyev ont eux aussi fait trembler les cordages.

La Russie a rendez-vous avec le Bélarus lundi tandis que l’Autriche croisera le fer avec la Slovaquie mardi.