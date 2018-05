Les Red Sox dominent les Rangers

Sandy Leon a claqué un circuit de trois points dans la victoire de 6-1 des Red Sox de Boston aux dépens des Rangers du Texas, dimanche, à Arlington.

Leon a réussi sa première longue balle de la saison en sixième manche alors qu’Eduardo Nunez et Jackie Bradley fils étaient sur les sentiers.

En septième manche, J.D. Martinez a porté l’avance des siens à 6-0 avec un circuit en solo.

Plus tôt dans la rencontre, Mitch Moreland et Xander Bogaerts avaient produit les autres points des visiteurs

Ryan Rua a inscrit l’unique point des Rangers après avoir propulsé la balle de l’autre côté de la clôture en fin de septième manche.

Chris Sale (3-1) a signé la victoire. Le partant des Yankees n’a accordé qu’un point, quatre coups sûrs et un but sur balles en sept manches, en plus de retirer 12 frappeurs sur des prises.

La défaite est allée au dossier de Doug Fister (1-3), qui a concédé six points, neuf coups sûrs et deux buts sur balles en six manches et un tiers. Il a réalisé cinq retraits au bâton.