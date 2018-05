Les lanceurs avant les bâtons

Forts de leur septième championnat de la Ligue Can-Am la saison dernière, les Capitales s’apprêtent à amorcer le camp d’entraînement avec le perpétuel objectif d’ajouter un autre titre à leur riche collection. Pour y parvenir, tout indique qu’ils devront miser sur le muscle au monticule plutôt que celui au bâton.

Patrick Scalabrini, qui entame sa neuvième campagne à la barre de l’équipe, ne passe pas par quatre chemins lorsque vient le temps d’évaluer ses effectifs, qui sauteront pour une première fois ce printemps sur le terrain du Stade Canac pour un entraînement, lundi.

«Nous sommes indéniablement meilleurs que l’an dernier avec nos cinq partants, mais ça vient avec un prix. Au bâton, nous serons beaucoup moins forts», a tranché le gérant.

Ce constat n’a rien d’un désaveu envers sa troupe actuelle au bâton, mais difficile de le contredire en observant quelques-uns des effectifs perdus. Jordan Lennerton avait dominé l’équipe avec 82 points produits et 71 points marqués. Le Cubain Yurisbel Gracial avait quant à lui été le meneur de l’équipe au chapitre des coups sûrs (124) en plus de présenter la deuxième meilleure moyenne au bâton (,333).

«Je perds mes frappeurs trois et quatre, que je n’ai pas vraiment été en mesure de remplacer. J’ai plutôt choisi de signer de bons lanceurs qui sont devenus disponibles.

«J’ai espoir que certains causent des surprises. Des gars comme Sams et Tissenbaum (retour prévu au début juin) demeurent des valeurs sûres. C’est sans parler de Josh Vitters. Un troisième choix au total du baseball majeur, c’est toujours possible qu’il frappe sur la lune !» a analysé Scalabrini, qui devra par ailleurs trouver une solution de rechange pour remplacer le voltigeur Isaac Ballou, qui n’a pas daigné lui donner signe de vie dernièrement et qui ne se rapportera visiblement pas au camp.

Lanceurs dominants

Là où Scalabrini ne perd pas une seconde de sommeil, c’est lorsqu’il reluque sa rotation de lanceurs partants composée de Karl Gélinas, Lazaro Blanco, Arik Sikula, Brett Lee et Ryan Searle.

«Je m’attends à ce qu’on puisse rivaliser pour le championnat, tout simplement à cause de notre personnel de lanceurs. L’an dernier, on a misé sur le meilleur groupe de lanceurs de la ligue et cette saison, nous serons au moins aussi bons. J’ai mes meilleurs gars qui reviennent, sauf le closer (Nolan Becker), mais je l’ai remplacé par un vétéran avec beaucoup d’expérience (Sean Donatello). On va être tellement le fun à voir. Au monticule, peu importe le match sur lequel les amateurs vont tomber, ils vont voir un bouledogue à l’œuvre», s’est enflammé Scalabrini.

La saison dernière, les lanceurs des Caps n’avaient concédé que 346 points mérités, soit 59 de moins que leurs plus proches rivaux dans cette colonne statistique, les Boulders de Rockland. Les artilleurs de Québec avaient aussi été les seuls à donner moins de 300 (297) buts sur balles.

Tests médicaux

Les joueurs se rapportaient tous à l’équipe vendredi et samedi, puis passaient l’habituelle batterie de tests médicaux dimanche. Les premiers matchs préparatoires auront lieu samedi et dimanche prochains, contre les Aigles de Trois-Rivières, à Sherbrooke et à Saguenay.