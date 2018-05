Les Jays freinent leur glissade

Le voltigeur Kevin Pillar a inscrit le point décisif sur un mauvais lancer en début de neuvième manche, permettant aux Blue Jays de Toronto de l’emporter 2-1 contre les Rays de Tampa Bay, dimanche, au Tropicana Field.

Ainsi, les visiteurs ont stoppé une séquence de trois échecs et occupent toujours le troisième rang de la section Est de la Ligue américaine de baseball.

Posté au troisième coussin après un retrait et avec Anthony Alford au bâton, Pillar a filé vers le marbre quand le releveur Alex Colome (2-4) a raté son tir.

Aledmys Diaz a produit le premier point des Jays à l’aide d’un simple à l’avant-champ, envoyant Alford à la plaque. Cependant, Diaz a subi une entorse à la cheville gauche en devançant le relais au premier but. L’organisation ontarienne a ultérieurement indiqué que les résultats des examens médicaux subséquents étaient négatifs.

Pillar a frappé deux doubles en quatre apparitions dans le rectangle pour hausser sa moyenne à ,316. Russell Martin n’a pas joué.

Le partant Marco Estrada a blanchi l’adversaire pendant six manches, donnant quatre frappes en lieu sûr et autant de buts sur balles. Ryan Tepera (2-1) a remporté la décision, tandis que Roberto Osuna a réalisé son neuvième sauvetage de l’année.

Par ailleurs, le gérant John Gibbons a été expulsé pour une deuxième rencontre d’affilée, car il a argumenté une décision des arbitres lors d’une feinte irrégulière commise par Tepera.

Dans une cause perdante, Carlos Gomez a claqué un circuit en solo à la huitième reprise et totalisé trois coups sûrs. Matt Duffy et Wilson Ramos ont chacun récolté deux frappes en lieu sûr. Chris Archer a accordé un point et cinq coups sûrs en sept manches, tout en éventant six rivaux.

Tampa Bay présente une fiche de 15-17.