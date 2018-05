La chute des Mets se poursuit

Le joueur de premier but Ian Desmond a claqué deux circuits en solo, brisant l’égalité à l’aide de son second coup de quatre buts en début de huitième manche, et les Rockies du Colorado ont battu les Mets au compte de 3-2, dimanche, à New York.

Desmond s’est exécuté aux dépens de Noah Syndergaard à la deuxième reprise, avant de récidiver contre le releveur Hansel Robles (2-1). Il a expédié le tir de celui-ci par-dessus la clôture du champ centre-droit pour sa sixième longue balle de la campagne.

Gerardo Parra a produit l’autre point des visiteurs à l’aide d’un but sur balles avec les coussins tous occupés. Il a récolté deux coups sûrs, tout comme David Dahl.

Le partant Kyle Freeland (2-4) a alloué deux points, quatre frappes en lieu sûr et une passe gratuite en sept manches, tout en réalisant huit retraits sur des prises. Adam Ottavino a réussi son premier sauvetage en 2018.

Pour les perdants, qui ont échappé leurs six plus récentes parties, Todd Frazier et Asdrubal Cabrera ont chacun fait marquer un coureur. Syndergaard a concédé deux points, six coups sûrs et quatre buts sur balles en six tours au bâton.