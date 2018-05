Jason Day garde le cap et gagne le Championnat Wells Fargo

Déjà installé au premier rang provisoire au début de la dernière ronde du Championnat Wells Fargo, l’Australien Jason Day a remis une carte de 69, deux coups sous la normale, pour décrocher sa deuxième victoire de la saison sur le circuit de la PGA, dimanche à Charlotte, en Caroline du Nord.

Le golfeur de 30 ans a connu quelques difficultés en deuxième moitié de parcours en commettant des bogueys aux 13e et 14e trous. Des oiselets aux 16e et 17e lui ont toutefois permis de terminer le tournoi avec un cumulatif de 272 (-12).

Les Américains Aaron Wise (68) et Nick Watney (69) ont fini à égalité en deuxième place à 274 (-10).

Après avoir livré une solide performance samedi en retranchant trois coups à la normale, Tiger Woods (286) a disputé une dernière ronde de 74 (+1), ce qui lui a conféré le 55e rang en compagnie de trois autres golfeurs.

Il a commis trois bogueys dimanche, en plus de ne réussir aucun oiselet.

Adam Hadwin (72) s’est le mieux classé parmi les Canadiens avec une 16e place et un total de 281 (-3). Ses compatriotes Corey Conners (72) et Mackenzie Hughes (72) ont respectivement terminé au 42e et au 59e échelon avec des dossiers de 285 (+1) et de 287 (+3).