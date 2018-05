Les Dodgers de Los Angeles ont inscrit le nom de Clayton Kershaw sur la liste des blessés de 10 jours dimanche, car le lanceur-étoile souffre d’une tendinite au biceps du bras gauche.

Kershaw sera remplacé dans la formation par le droitier Brock Stewart.

Il s’agit d’un dur coup pour les Dodgers, qui avaient sept matchs de retard sur les meneurs de la section Ouest de la Nationale, les Diamondbacks de l’Arizona, avant les parties de dimanche.

L’as lanceur, qui est retourné à Los Angeles pour être examiné par un spécialiste, se retrouve sur la touche pour la troisième saison de suite. Il a raté des matchs en 2016 et en 2017 à cause de problèmes au dos et à la hanche.

En dépit de sa fiche de 1-4, Kershaw connaît un bon début de saison pour les Dodgers, lui qui affiche une moyenne de points mérités de 2,86 en sept sorties.