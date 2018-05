L’entraîneur-chef des Maple Leafs de Toronto Mike Babcock s’est rendu en Arizona ce week-end afin de s’entretenir avec son jeune franc-tireur Auston Matthews, rapportait le réseau Sportsnet samedi.

Selon le journaliste Elliotte Friedman, le but de la rencontre, près de deux semaines après l’élimination de l’équipe aux mains des Bruins de Boston, est de mettre les pendules à l’heure et de s’expliquer, puisque tout ne serait pas au beau fixe.

Selon Nick Kypreos, la relation entre Babcock et le premier choix au total à l’encan de 2016, était très tendue à la fin du premier tour.

«Au début de la saison, Matthews était son homme. Vers la fin de la saison, Babcock a perdu Matthews. Je ne sais pas ce qui s’est passé, mais il n’y avait plus le lien de confiance», a récemment affirmé l’ancien joueur devenu analyste.

«Il est clair que c'est une priorité pour Babcock, qui espère calmer les choses avant le camp d'entraînement, pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde», a-t-il déduit samedi.

Limité à un but et une mention d’aide en sept rencontres, Matthews a éprouvé des ennuis en défense, affichant un différentiel de -4. De plus, sa production à l’attaque est loin d’avoir égalé celle de Mitch Marner, auteur de neuf points.