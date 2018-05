LNH 360 : pousser l'adversaire au bord du gouffre

Les Golden Knights ont survécu à une poussée tardive des Sharks et le Lightning a remporté un suspense en prolongation pour pousser l’opposition au bord de l'élimination et se placer à une victoire des finales d’association.

Les Golden Knights résilients en 3e

Les Golden Knights ne sont plus qu’à une victoire de la finale de l'Ouest après une victoire dramatique à Las Vegas. Les attaquants Alex Tuch (2-0-2), Erik Haula et James Neal ont uni leurs forces pour donner une avance de 4-0 aux Golden Knights, mais les Sharks ont répliqué avec trois buts en 6min 09s en troisième période pour réduire le déficit.

Les Golden Knights peuvent devenir la troisième équipe de l'histoire de la LNH à remporter plus d’une série à sa saison inaugurale : les Arenas de Toronto ont gagné la finale de la LNH en 1918, une série de deux matchs, 10-7 contre les Canadiens de Montréal avant de battre les Millionnaires de Vancouver de la Pacific Coast Hockey Association pour s’approprier la coupe Stanley. En 1968, les Blues ont vaincu les Flyers et les North Stars pour se qualifier pour la finale de la Coupe Stanley.

Vegas a une fiche de 7-2 grâce à ses neuf premiers matchs en éliminatoires. Seulement deux clubs dans l'histoire de la LNH ont eu besoin de moins de 14 matchs pour remporter leur huitième victoire en séries éliminatoires : la Floride a eu besoin de 11 matchs pour remporter chacune de ses deux premières séries en vue de la finale de la Coupe Stanley de 1996.

Haula et Tuch, des produits de la NCAA - respectivement à l'Université du Minnesota et au Boston College – ont fait leurs débuts avec le Wild. Haula, une sélection de septième tour (182e au total) au repêchage de 2009, a connu la meilleure campagne de sa carrière en 2017-18 (29-26-55) tandis que Tuch, sélectionné 18e au total en 2014, a mené les recrues de Vegas avec 15-22 -37.

San Jose a surmonté un déficit de 3-2 une fois en 12 tentatives (1-11), accomplissant l'exploit lors des quarts de section de 1995 contre les Flames - la troisième participation du club en éliminatoires.

Girardi soulève le Lightning et pousse les Bruins au bord du gouffre

Steven Stamkos (1-1-2) a nivelé le pointage à 7:04 en troisième période et Dan Girardi a marqué son premier but à vie en prolongation alors que le Lightning a remporté le quatrième match pour prendre une avance de 3-1 dans la série de deuxième tour contre les Bruins.

Tampa Bay a remporté les cinq séries lors desquelles il a maintenu un avantage de 3-1, y compris le premier tour cette année contre le New Jersey. Boston possède une fiche de 7-16 dans le cinquième match après avoir perdu trois des quatre premiers matchs, mais les Bostoniens ne sont jamais revenus gagner la série (0-23) dans pareille circonstance.

Le Lightning a amélioré son dossier à 15-8 en 23 parties de prolongation au tournoi printanier, incluant une fiche de 12-4 à l’étranger. Le pourcentage de victoires de ,652 de Tampa Bay en séries éliminatoires lui confère le deuxième rang dans l'histoire de la LNH derrière les Islanders (.673; 22-16 en 49 GP), tandis que son taux de victoires de ,750 est le meilleur (minimum cinq parties jouées).

Les attaquants Brayden Point et Nikita Kucherov ont tous deux fait mouche pour donner une avance de 2-0 au Lightning avant les 10 minutes de la première période. Boston a ensuite pris les devants avec trois buts consécutifs, la huitième fois qu'une équipe a concédé une avance d'au moins deux buts à l’adversaire. Tampa Bay est devenu la deuxième équipe des éliminatoires à perdre une telle avance pour ensuite gagner la partie - les Golden Knights ont également inscrit une victoire de 4-3 en prolongation lors du troisième match contre les Sharks après avoir mené 3-1.

Kucherov a inscrit son 53e point (28-25-53 en 54 GP) en séries pour dépasser Vincent Lecavalier (24-28-52 en 63 PJ) en deuxième place de l'histoire de la concession derrière Martin St. Louis (33-35 -68 en 63 PJ).

Pastrnak continue de générer l'étincelle

David Pastrnak a marqué le premier but des Bruins. Il se classe au deuxième rang du tournoi de la coupe Stanley de 2018 avec un rendement de 6-14-20 en 11 parties, derrière Jake Guentzel (10-11-21 en 10 GP).

Seulement quatre joueurs ont enregistré plus de 19 points durant toute la saison 2017: Guentzel (13-8-21) et ses coéquipiers de Pittsburgh Evgeni Malkin (10-18-28), Sidney Crosby (8-19-27) et Phil Kessel (8 -15-23).

Pastrnak a augmenté sa récolte à 8-16-24 en 17 rencontres pour devenir le huitième joueur de l'histoire de la LNH à récolter au moins 24 points lors de ses 17 premiers matchs en séries éliminatoires ou moins.