Les Phillies freinent les Nationals

Les Nationals de Washington se présentaient devant leurs partisans avec une séquence de six victoires, mais les Phillies de Philadelphie sont venus stopper le tout grâce à un gain de 3-1, samedi après-midi.

Les visiteurs se sont inscrits au pointage dès leur premier tour au bâton quand Rhys Hoskins a frappé un circuit de deux points aux dépens du partant Tanner Roark.

Roark (2-3) a subi un troisième revers après avoir lancé six manches et un tiers accordant trois points mérités, six coups sûrs et trois passes gratuites. Il a de plus passé neuf rivaux dans la mitaine.

Maikel Franco a produit l’autre point des vainqueurs à l’aide d’un simple à la sixième reprise.

Vince Velasquez (2-4) a pour sa part octroyé quatre buts sur balles et un seul coup sûr, une longue balle en solo à Wilmer Difo, lors de la cinquième manche. Velasquez a éventé quatre adversaires en cinq manches de travail.

Hector Neris a réussi son sixième sauvetage de la saison.