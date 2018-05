Les Jets et les Preds reprennent les hostilités

Les Predators de Nashville tenteront de profiter de l’avantage de la glace pour le match no 5 contre les Jets de Winnipeg, ce soir.

Voyez cette rencontre à TVA Sports dès 21h30. La série est égale 2-2.

P.K. Subban et sa bande ont vaincu l’adversaire, jeudi, l’emportant 2-1 à la Place MTS Bell. Le no 76 a inscrit son troisième but des séries lors d’une supériorité numérique en deuxième période, ce qui le place à égalité au sommet des buts marqués par les défenseurs de la LNH.

Nashville a marqué sur l’attaque massive dans un troisième match de suite en plus de forcer 19 revirements.

Le quatrième trio des «Preds», unité composée de Mike Fisher, Miikka Salomaki et Ryan Hartman, a totalisé deux buts et trois points dans cette rivalité de deuxième tour.

Nashville a d’ailleurs neuf patineurs avec au moins cinq points et cinq joueurs avec au moins huit points depuis le début du tournoi éliminatoire.

Si Winnipeg l’emporte ce soir, la formation canadienne pourra en finir au match no 6 prévu lundi en sol canadien.

Les Jets ont un rendement de 27,3% en avantage numérique dans cette série et six réussites en 24 occasions (25%) depuis le début du bal printanier.

Mark Scheifele a marqué trois des six buts en supériorité. Patrik Laine a été l’unique marqueur des siens, jeudi, lors d’un avantage numérique en fin de match.

Paul Stastny, qui a été acquis des Blues de St. Louis à la date limite des échanges, a été un contributeur majeur pour les Jets et il est sur une séquence productive de cinq matchs depuis le match no 5 contre le Minnesota, au premier tour.

Les Jets auront de l'aide pour cette rencontre puisque l'attaquant Mathieu Perreault effectuera un retour au jeu, lui qui n'a pas joué depuis le 11 avril dernier.