Les Golden Knights tenteront de clore le débat

La victoire de 5-3 des Golden Knights de Vegas face aux Sharks, vendredi, au T-Mobile Arena leur donnera la chance de clore la série de deuxième tour dans l’Association Ouest dès dimanche à San Jose lors du match numéro 6.

Jusqu’à présent, les Sharks ont rebondi après chacune des victoires des Knights. Ils tenteront de refaire le coup à la troupe de Gerard Gallant dans quelques heures, au SAP Center.

«On doit garder notre concentration le plus longtemps possible. Ça deviendra de plus en plus difficile, mais l’équipe qui y arrivera le mieux et qui sera la plus disciplinée trouvera le moyen de gagner cette série», a dit l’attaquant québécois David Perron en entrevue au site LNH.com à l’issue du dernier match.

Les Golden Knights tenaient mordicus à répliquer après la dure défaite de 4-0 subie lors du match numéro 4. En vue de la rencontre de vendredi, Gallant a inséré le défenseur Luca Sbisa et les attaquants Ryan Carpenter et Oscar Linderg dans la formation à la place de Jon Merrill, Tomas Nosek et Tomas Tatar. Ces changements ont porté fruit pour les Knights, qui ont été plus rapides et plus efficaces.

«Je ne sais pas s’ils espéraient moins de nous, a lancé Perron, qui a obtenu deux mentions d’aide dans la victoire. Ils avaient très bien joué au dernier match et nous voulions leur montrer que nous pouvons le faire aussi. Je sens que c’est ce que nous avons réussi à faire.»

Une petite frousse

Après le quatrième but des Golden Knights, marqué en troisième période par Alex Tuch, les favoris de la foule ont connu un creux de vague. Les Sharks en ont profité pour inscrire trois buts et réduire l’écart à un seul point. Jonathan Marchessault a étouffé la menace en marquant dans un filet désert.

«Nous avons relâché un peu en troisième. Nous leur avons donné trop de chances, trop de temps, trop d’espace, a indiqué Tuch. Nous devions juste être un peu plus agressifs.»

Ce sera d’ailleurs le mot d’ordre pour l’équipe d’expansion dimanche, à San Jose, où les Sharks ont présenté du très bon hockey depuis le début de la série.

«Ce ne sera pas facile, a dit Perron. Ils forment une très bonne équipe, très expérimentée. Ils jouent dur. La dernière fois qu’ils ont joué à la maison, ils ont disputé leur meilleur match. Ils tenteront de fournir le même effort.»