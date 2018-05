Les erreurs coulent les Blue Jays

Les Rays de Tampa Bay ont profité des bourdes défensives des joueurs des Blue Jays de Toronto pour l’emporter au compte de 5-3, samedi au Tropicana Field.

La recrue Lourdes Gurriel fils a gaffé en première manche sur un roulant de Wilson Ramos, alors que Matt Duffy était au deuxième et Brad Miller au premier. Duffy en a profité pour marquer.

En quatrième, Denard Span était au premier but après avoir poussé Mallex Smith au marbre à l’aide d’un simple. Il a volé le deuxième avant de se retrouver au troisième grâce à une autre bévue de Gurriel.

Span a ensuite touché la plaque sur le ballon-sacrifice de Matt Duffy. Il portait la marque 4-1.

Les Torontois ont bien tenté de revenir dans la rencontre en inscrivant deux points lors de leur huitième tour au bâton. Gurriel s’est repris avec sa deuxième longue balle de la saison et Teoscar Hernandez a envoyé Aledmys Diaz au marbre à l’aide d’un simple. Hernandez avait claqué un circuit en solo en quatrième.

Les favoris de la foule ont répliqué dès leur retour au bâton. Smith a réussi un double, Johnny Field a déposé un amorti, mais le relais de Russell Martin a manqué de précision. Smith est venu inscrire le cinquième point des siens sur le ballon-sacrifice de C.J.Cron.

Jake Faria (3-1) a mérité la victoire après avoir œuvré pendant cinq manches et un tiers, accordant un point mérité, trois coups sûrs et un but sur balles. Alex Colome est venu éteindre les feux en huitième avant de lancer une neuvième parfaite pour enregistrer son sixième sauvetage de la saison.

Aaron Sanchez (2-3) a été crédité de la défaite lui qui a permis quatre points, dont deux mérités, sur cinq frappes en lieu sûr et quatre passes gratuites.

Dimanche, les Blue Jays tenteront d’éviter le balayage en envoyant Marco Estrada (2-2) sur la butte, qui fera face à Chris Archer (2-2).