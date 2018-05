La «dureté du mental» d'Anthony Jackson-Hamel

Anthony Jackson-Hamel aurait eu toutes les raisons du monde d’être heureux d’avoir les projecteurs braqués sur lui à la suite de sa performance de deux buts, mais il n’en voulait pas.

«Personnellement, c’était une bonne performance, mais j’aimerais en premier souligner la performance de l’équipe : tout le monde s’est battu.»

L’attaquant originaire de Québec a célébré ses deux buts en pointant ses deux index sur ses tempes. Il a expliqué sa célébration avec une citation qui fait désormais partie du folklore sportif québécois.

«La dureté du mental, ça ne va jamais casser.»

Critiques bien reçues

Jackson avait été la cible de critiques ouvertes de Rémi Garde en début de semaine, mais il a minimisé la situation en disant que ça ne l’a pas affecté.

«Les gens qui me connaissent savent que ma confiance est assez haute et ce ne sont pas des paroles comme ça qui vont me mettre à terre. Ce sont des choses qui sont normales dans le sport. Peut-être que les médias ont vu ça comme quelque chose de gros.»

Autre joueur visé par Garde, Raheem Edwards a lui aussi saisi la chance qui s’est présentée à lui.

«C’était de la critique constructive et j’ai voulu tout donner pour l’équipe. Rémi [Garde] me fait confiance et j’ai confiance en lui.»

Magique

Edwards a été émerveillé par les prouesses d’Ignacio Piatti, qui a récolté un but et trois passes.

«Nacho est incroyable. Je ne sais pas ce qu’il fait et comment il le fait, mais il est magique.»

Il s’est fait le complice d’Edwards et de Jackson sur ses deux buts et ce n’est pas un hasard.

«Je suis content pour Raheem et Jackson parce qu’ils ont eu la possibilité de jouer et ils l’ont très bien fait. C’était important pour moi de les mettre dans de bonnes situations», a indiqué Piatti.