À TVA SPORTS : Impact – Revolution

L’Impact reçoit le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, cet après-midi, au Stade Saputo.

La formation montréalaise tente aujourd’hui de mettre fin à une série de quatre défaites.

Nous sommes en première demie. La marque est de 0-0.

PREMIÈRE DEMIE

28e minute | Raheem Edwards (IMFC) est fauché dans la boîte par Gabriel Somi (REVS), mais l'arbitre laisse jouer

13e minute | Oublié sur le flanc gauche, Claude Dielna (REVS) obtient une belle chance près du but mais ne cadre pas sa frappe

10e minute | Anthony Jackson-Hamel (IMFC) réussit un beau centre et Raheem Edwards (IMFC) rate une chance en or

7e minute | Samuel Piette (IMFC) prend une frappe de loin mais Matt Turner (REVS) était prêt

1ère minute | Début du match

L’Impact veut sans aucun doute sa revanche devant les «Revs» environ un mois après que la formation dirigée par l’ancien gardien Brad Friedel l’eut emporté 4-0 contre lui, au Gillette Staidum, dans un match marqué par un carton rouge attribué au milieu de terrain Saphir Taïder.

Surtout, l’Impact veut trouver le moyen de l’emporter de nouveau au Stade Saputo : l’équipe a perdu ses six derniers matchs dans ce qui doit normalement être sa «forteresse».

Voici les formations:

XI Bleu-blanc-noir v @NERevolution.



Not sure if licking an opponent is a New England thing but let’s keep our tongues to ourselves, sounds good?#IMFC | #MTLvNE pic.twitter.com/fYwyWKDhuf