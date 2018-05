À quand le Hawk-Eye pour la terre battue?

Publié aujourd'hui à 01h00

La saison de tennis sur terre battue est en cours. Pour le grand bonheur des puristes... et le malheur des autres.

Et chez les autres, il y a les joueuses et les joueurs, ainsi que les arbitres.

Et même les amateurs... Ou, du moins, certains d’entre eux.

Je ne questionne pas, ici, la pertinence ou non de cette surface. Ce qui me fait pleurer, toutefois, c’est l’entêtement des têtes dirigeantes de ce sport à ne pas utiliser le système électronique «Hawkeye» pour trancher les innombrables litiges qui caractérisent le jeu sur l’ocre.

À prime abord, la raison se défend. Une marque apparaît clairement lorsqu’une balle frappe le sol. Mais c’est déjà là que la clarté s’arrête. Car il est impossible, malgré l’expérience des athlètes et des arbitres, de déterminer au millimètre près si la balle a touché la ligne. Pas comme le détermine le «Hawkeye», en tous cas.

Et c’est là que ça se complique.

Dans plusieurs cas, malgré sa position élevée, l’arbitre de chaise est souvent moins bien placé que l’athlète pour juger si la balle était à l’extérieur ou pas... marque ou pas.

Pire, chaque fois qu’il (ou elle) doit descendre de son perchoir, notre officiel(le) perdra presque toujours de vue l’endroit exact où la balle était tombée. Lorsqu’une manche dure près d’une heure, on comprend que les marques de balles se multiplient. Et même si les joueurs ou les joueuses prennent l’habitude d’aller les effacer après une contestation, il en reste suffisamment pour créer une autre contestation, éventuellement.

Qui plus est, je n’ai pas besoin de vous dire à quel point ce petit manège de l’arbitre qui descend, puis qui remonte, devient un peu loufoque dans les matchs où les occasions de litiges se multiplient.

Des litiges qui, comme le montre l’incident ayant impliqué le joueur américain Jared Donaldson et l’arbitre Arnaud Gabbas, à Monte Carlo le 16 avril dernier, peuvent dégénérer...

Télé vs Arbitres

Mais, ne voyons-nous pas régulièrement, à la télé, des reprises du système «HawkEye», me direz-vous?

Oui, pour le plaisir des téléspectateurs. Mais les amateurs, joueurs et arbitre n’y ont évidemment pas droit, sur place, sur l’écran géant.

Vous imaginez un peu le bordel qui s’ensuivrait? Déjà qu’un arbitre se fait légèrement humilier, à l’occasion, lors de tournois sur les autres surfaces. Un joueur contestant un appel de l’arbitre de chaise, et qui a gain de cause sert déjà une petite leçon d’humilité à l’officiel. Alors, s’il fallait qu’il se rende à une marque pour défier le jugement du joueur, puis que « l’œil de faucon » électronique rende un jugement différent (ou pire, qu’il indique une autre marque tout près...), alors là, ce serait une humiliation totale.

Allez, arrêtons de tergiverser et gagnons du temps. L’utilisation du «HawkEye» devrait être normalisée et rendue disponible dans chaque tournoi digne de ce nom, sur les courts principaux de chaque tournoi d’importance.

Quant à ceux qui disent que ce système n’est pas fiable à cent pour cent, soit. Mais au moins, il met fin instantanément à toute argumentation potentielle. Et c’est ce à quoi sont habitués ces as de la raquette depuis des années. Le fait de le laisser au placard pendant les quelques semaines de terre battue n’est qu’un entêtement qui n’a plus sa place.

En terminant, en guise de dessert, voici mon dernier argument.

Lorsqu’on permet aux joueurs de participer à la discussion avec les marques à l’appui, comme pièces à conviction, ça permet à des tricheurs de défendre leur point. Et comme exemple de tricherie historique, voici ce qui est arrivé, à Rome, un certain soir de mai 2009.

Le Suédois Robin Soderling s’est ridiculisé à l’ensemble de la planète tennis en contestant un appel du juge de ligne, sur une balle de Nadal qui était tombée sur la ligne de fond. Voulant justifier sa contestation, Soderling pointe une marque de balle qui semblait carrément à un kilomètre de distance de l’endroit où elle était tombée.

J’exagère bien sûr... mais il faut voir cette vidéo.

pour comprendre à quel point Soderling se gagne instantanément une belle réputation de tricheur. Et con, de surcroit. Son insistance en devient pathétique.

Cela étant dit, je me suis toujours rappelé cet incident chaque fois que je milite en faveur du «HawkEye» pour les tournois de terre battue.