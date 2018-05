Un départ convaincant pour les Suédois

Rickard Rakell a récolté trois points et Magnus Hellberg a bloqué 27 tirs dans la victoire de 5-0 de la Suède face au Bélarus, vendredi, au Royal Arena de Copenhague, en ronde préliminaire du Championnat du monde de hockey.

Rakell a inscrit un but et obtenu deux mentions d’aide. Pour leur part, Mika Zibanejad et Mattias Janmark ont chacun marqué un but et mérité une mention d’aide. Gustav Nyquist et Lias Andersson ont été les autres marqueurs dans le camp suédois.

Les Suédois ont marqué deux fois en moins de 30 secondes au cours du premier engagement. Ils en ont rajouté deux de plus en deuxième période.

Ivan Kulbakov a cédé sa place devant la cage des Bélarusses après avoir accordé un quatrième but aux Suédois en milieu de rencontre. Mikhail Karnaukhov a pris le relais.

Au total, les gardiens du Bélarus ont fait face à 36 lancers.

Les Bélarusses affronteront les Français, samedi. De leur côté, les Suédois seront de retour en action dimanche contre les Tchèques.