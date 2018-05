Pour les Bordeleau, c’est l’éducation avant tout

La question de l’éducation des jeunes joueurs de hockey est toujours au centre du débat quant à leur développement vers les plus hauts sommets du hockey professionnel. Plusieurs options existent au Québec, au Canada et bien sûr aux États-Unis.

Plusieurs jeunes joueurs optent ainsi l’offre des universités américaines pour parfaire leurs habiletés au hockey, en étant récipiendaire d'une bourse d'études.

Sébastien Bordeleau est un ancien joueur des Canadiens de Montréal, qui a également roulé sa bosse dans la LNH avec les Predators de Nashville, le Wild du Minnesota et les Coyotes de Phoenix, avant de passer une décennie en Suisse.

Son fils, Thomas, a maintenant 16 ans et était pressenti pour être sélectionné lors du prochain repêchage de la LHJMQ, après avoir amassé 64 points en 38 parties avec le Phénix du Collège Esther-Blondin dans la Ligue de hockey midget AAA du Québec.

Toutefois, le jeune Bordeleau, qui est né à Houston, au Texas, en janvier 2002, a plutôt opté de poursuivre son apprentissage au sud de la frontière avec le programme de développement américain.

«J’avais entendu parler qu’ils regardaient au nord de la frontière pour (dénicher) les meilleurs joueurs avec la double nationalité, mais je ne savais pas où était Thomas sur leur radar, a souligné Sébastien Bordeleau, vendredi, lors de l’émission Destination Coupe Stanley AM sur les ondes de TVA Sports. À Gatineau, j’ai rencontré le directeur général, puis, par la suite, je n’ai eu aucune nouvelle. Je ne savais pas si Thomas allait être invité parmi les 46 joueurs pour le camp d’entraînement.

«Ils nous ont annoncé la nouvelle une semaine avant le début du camp d’entraînement. (...) Après la deuxième ou troisième séance sur la glace, ils l’ont fait venir dans le bureau, ils m’ont téléphoné, on s’est assis ensemble et ils ont offert un poste à Thomas pour les deux prochaines années.»

Autant Thomas Bordeleau semblait heureux de ce dénouement, autant la décision n’était pas encore prise à 100 % par la famille.

«C’est quand même une grosse décision, donc j’ai dit qu’on allait prendre le temps de faire les choses comme il le faut, a continué Bordeleau. On est rentrés à la maison, on a parlé avec sa mère et on a regardé ce qui se passait avec la Ligue de hockey junior majeur du Québec, avec Hockey Canada, faire les choses en règle. Et Thomas, c’est ce qu’il a décidé pour le moment (NDLR : aller aux États-Unis).»

Le hockey est une histoire de famille chez les Bordeleau alors que le grand-père de Thomas, Paulin, a également évolué dans la LNH et est l’entraîneur-chef du Phénix alors que son père en est le directeur général. Toutefois, la décision de Thomas et de la famille relève plus que du simple fait hockey.

«Tout d’abord, c’était une décision familiale, a confié Bordeleau. Thomas est bon à l’école. On était en Europe jusqu’en 2012, donc Thomas, la LHJMQ, il a appris ça sur le tard. À travers ça, il a appris ce qu’était la NCAA. Pour avoir jouer au hockey longtemps et avoir été blessé gravement à 27 ans quand j’ai eu ma fracture des vertèbres, j’ai été vite confronté à la réalité. Pour moi, c’était important de combiner l’université et le hockey.

«[...] Avec ma femme qui a fait 10 ans d’université et moi qui en ai fait quatre, c’était le minimum. Mais en même temps, nous, on peut faire un plan, mais si notre garçon n’avait pas été bon à l’école ou si sa progression au hockey avait été ordinaire, peut-être qu’un autre chemin aurait été pris. C’est une opportunité avec le programme américain et ce n’est pas pour faire un pied de nez à personne.»

À voir l’entrevue intégrale dans la vidéo ci-dessus.