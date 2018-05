Marin Cilic déclare forfait à Madrid

Le Croate Marin Cilic a déclaré forfait pour le Masters 1000 de Madrid qui commence dimanche, en raison de douleurs à un genou, a-t-il annoncé vendredi via son compte Twitter.

I'm sorry to share that I won't be playing at the Madrid Open due to knee pains. I began feeling sharp knee pain back in Monaco and while I'm eager to compete, my team and I decided the best option is to pause and focus on rehab. Thank you for your understanding and support. ����