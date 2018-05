Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 3 mai 2018.

Résultats

Washington 1 – PITTSBURGH 3 (la série est égale 2-2)

(la série est égale 2-2) Nashville 2 – WINNIPEG 1 (la série est égale 2-2)

Guentzel produit à un train d’enfer

L’attaquant Jake Guentzel a marqué à deux reprises, pour porter à huit sa séquence de matchs avec au moins un point, et les Penguins ont égalé les chances dans leur série face aux Capitals.

Guentzel est au sommet du classement des pointeurs de la LNH en séries avec 21 points (10B, 11A), égalant ainsi sa récolte de 2017 (13B, 8A). Seulement un autre joueur de l’histoire de la LNH a réussi 10 buts ou plus à ses deux premières présences en séries éliminatoires : Mario Lemieux (1989, 1991 et 1992).

Guenztel est devenu le septième joueur de l’histoire de la LNH à amasser au moins 20 points lors des 10 premières parties éliminatoires de son équipe, rejoignant Wayne Gretzky (5), Mark Messier (2), Rick Middleton (1), Barry Pederson (1), Darryl Sittler (1) et Mike Bossy (1).

Guentzel a obtenu 42 points en 35 rencontres éliminatoires.

De son côté Sidney Crosby (2A) a porté son total à 183 points en séries, égalant la marque de Bryan Trottier et Nicklas Lidstrom, au 11e rang de tous les temps.

Evgeni Malkin (164 points) a marqué le but gagnant pour égaler la performance de Denis Potvin (164 points) au 20e rang de tous les temps en séries.

Les Predators mettent fin à la séquence des Jets

P.K. Subban a marqué le but gagnant en deuxième période alors que les Predators ont égalé la série, 2-2, face aux Jets.

La séquence de victoires à domicile des Jets s’arrête ainsi à 13, remontant au 2 mars dernier. Avant le match d’hier, les Predators étaient la dernière équipe à vaincre les Jets à la Bell MTS Place, le 27 février.

Subban, qui a trouvé le fond du filet pour un troisième match consécutif, a marqué le 16e but de sa carrière en séries éliminatoires. Seulement deux défenseurs ont marqué plus de buts en séries depuis que Subban a fait ses débuts dans la LNH : Brent Seabrook (19) et Duncan Keith (18).

