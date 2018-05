L'histoire invraisemblable d'Émile Samson

Il y a une histoire plutôt remarquable chez l'Armada de Blainville-Boisbriand lors des présentes séries éliminatoires : Émile Samson.

L'athlète de 5 pieds 8 pouces défie non seulement les probabilités au niveau de son physique, en étant le plus petit gardien de but de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, mais en plus, il n'a pas perdu en temps réglementaire à ses 28 dernières décisions.

Comme si ce n'était pas assez, Samson sort de nulle part, lui qui n'a jamais été repêché par une équipe de la LHJMQ et qui n'a même jamais participé à un camp d'entraînement d'une équipe midget AAA.

Voyez le reportage de Mikaël Lalancette dans la vidéo ci-dessus.