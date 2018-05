Les Giants gâchent le retour de Jose Bautista

Le retour de Jose Bautista dans le baseball majeur a été gâché par les Giants de San Francisco, qui l’ont emporté par la marque de 9-4, vendredi soir à Atlanta.

L’ancien voltigeur des Blue Jays faisait ses débuts avec les Braves en tant que joueur de troisième but. Il a réussi un double à sa première présence au bâton avant d’être retiré lors des trois autres, dont deux fois sur des prises.

Chris Statton (3-2) a signé sa troisième victoire après avoir œuvré pendant six manches. Il a accordé trois points, six coups sûrs et deux buts sur balles. Il a retiré six frappeurs sur des prises.

Mike Foltynewicz (2-2) a pour sa part encaissé la défaite. En cinq manches de travail, il a alloué six points mérités, neuf frappes en lieu sûr et deux passes gratuites.

Brandon Crawford a produit deux points en septième à l’aide d’un circuit et Evan Longoria a réussi une claque en solo en neuvième dans la victoire.

Dans une cause perdante, Freddie Freeman, en première manche, et Nick Markakis, en troisième, ont frappé la longue balle.