Dernier blitz de séries dans la LHJMQ

Dans une dizaine de jours, on devrait connaître l’équipe gagnante de cette coupe du Président 2018.



Pour une 16e fois dans l’histoire de la LHJMQ, la finale oppose les deux meilleures équipes de la saison régulière. L’Armada, première équipe du classement général, a rendez-vous avec le Titan, deuxième meilleure formation du circuit cette saison.



Lors des 15 affrontements du genre, l’équipe championne de la saison régulière l’a emporté à 10 occasions. La dernière fois que l’équipe #2 a battu l’équipe #1 en finale? Il y a 24 ans : les Saguenéens de Chicoutimi avaient eu le meilleur sur le Titan de Laval en 1994.



Pour la troisième fois de l’histoire du circuit, les champions de la saison pourraient être sacrés champions des séries quatre années de suite. Les autres séquences étaient survenues de 1970 à 1973 et de 2004 à 2007.



Autre statistique intéressante : depuis 40 ans, une seule équipe qui s’est inclinée en finale de la coupe du Président et effectué un retour en finale l’année suivante a été capable de gagner la seconde fois : les Sea Dogs de Saint-Jean en 2010 et 2011. Les autres sont 0 en 7.



L’Armada en a arraché en demi-finale, l’emportant en sept parties. Dans sa série contre les Tigres, le Titan a paru l’emporter facilement, en quatre matchs.



Est-ce qu’il y aura un «facteur fatigue»? Ce sera intéressant de voir la suite.



Quand les deux équipes en finale ont vécu ce parcours inversé (séries de quatre et sept parties en demi-finales), les résultats ont toujours été à l’avantage de l’équipe plus reposée dans un format de séries tel qu’on le connait.



Allons-y de quelques prédictions!



Si on se base sur l’allure des séries demi-finales, c’est clair que le Titan part avec une longueur d’avance. Éliminer les Tigres aussi rapidement a surpris beaucoup de gens dans la LHJMQ.



L’attaque des Tigres a été réduite au silence, ce qui a causé des problèmes contre le Titan, une équipe pesante, opportuniste et bien balancée.



L’Armada n’est pas les Tigres : la troupe de Joël Bouchard est à l’aise dans des matchs serrés à bas pointage. On l’a vu contre les Islanders de Charlottetown.



Dans le duel contre les Tigres, les unités spéciales du Titan n’ont donné aucune chance à l’équipe rivale. À preuve, Victoriaville n’a marqué qu’un seul but en 19 jeux de puissance lors de la série contre Bathurst.

La mission du Titan



Ce scénario ne devrait pas se produire contre l’Armada, une équipe efficace en supériorité numérique. Le Titan devra rester discipliné.



La profondeur est à l’avantage du Titan, qui mise sur une imposante brigade défensive. On ne peut en dire autant de l’Armada, qui évolue très bien en unité de cinq.



Les deux équipes misent sur de bons entraîneurs. Si le Titan est en finale, c’est aussi en partie grâce à Mario Pouliot, qui a fait progresser cette équipe depuis son retour derrière un banc de la LHJMQ.



Son vis-à-vis, Joël Bouchard, en est probablement à ses derniers miles dans le circuit et on le sent prêt pour attaquer cette finale. Sa feuille de route avec l'Armada est impressionnante.



Devant le filet, on parle de deux gardiens qui reviennent de loin. C’est un gardien de petit gabarit, Émile Samson, qui guide les destinées de l’Armada.



À 5 pi 8 po et 145 livres, le natif de Lévis en étonne plusieurs depuis le début des séries. Même si certains doutaient de lui, Samson a été un facteur de victoire dans plusieurs matchs.



Son rival du Titan, Evan Fitzpatrick, a été sacrifié par le Phoenix de Sherbrooke lors de la dernière période de transactions. Lui aussi a été très solide depuis Noël, donnant raison aux Blues de St. Louis, qui l’ont repêché en deuxième ronde en 2016.



Le dernier duel de ces éliminatoires a une saveur spéciale pour les deux rivaux.



L’Armada est de retour en finale. Soyons honnêtes : les protégés de Joël Bouchard ont mal paru contre les Sea Dogs l’an dernier. Éliminés en quatre parties, plusieurs joueurs concluent leur cycle junior cette année. Ils voudront le faire comme des champions.



Le Titan affronte l’Armada en séries pour une deuxième année de suite. Mario Pouliot et sa bande menaient la série 3-1, qu’ils ont finalement perdue 4-3. Encore plus crève-coeur : ils ont été humiliés par l’Armada en fin de série, subissant des revers de 5-1, 4-1 et 7-1 dans les matchs cinq, six et sept. Les joueurs du Titan ont l’occasion de prendre une revanche cette fois-ci.



Ma prédiction : ACADIE-BATHURST en 6.