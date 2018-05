Derby du Kentucky : la malédiction d’Apollo tombera-t-elle enfin?

Favori pour remporter le Derby du Kentucky, samedi à Louiseville, Justify devra vaincre la malédiction d’Apollo s’il souhaite être le premier à traverser la ligne d’arrivée.

Justify montre une excellente feuille de route cette année. À sa première course le 18 février à Arcadia en Californie, il a gagné.

Lors des deux suivantes, il a répété l’exploit.

Mais Justify a disputé sa première course à 3 ans. Et aucun cheval n’a remporté le Derby du Kentucky sans avoir effectué un départ à deux ans depuis Appolo, en 1882.

Quoi qu’il en soit, son entraîneur, Bob Baffert, ne s’en fait pas outre mesure.

«[La malédiction] sera brisée, que ce soit cette année ou une autre fois, a dit Baffert au quotidien "USA Today". Je crois que les choses ont changé. De nos jours, nous ne nous pressons pas avec ces chevaux. Je ne pense même pas à cette malédiction.»

Un cheval d’exception

Baffert a entraîné quatre champions du Derby du Kentucky, dont American Pharoah, qui a remporté la Triple Couronne en 2015. Bien outillé pour reconnaître les meilleurs, il dit avoir rapidement saisi le potentiel de Justify.

«Quand je l’ai reçu à Santa Anita, à Arcadia, j’ai su qu’il avait quelque chose de très spécial dès la première fois que j’ai travaillé avec, a dit Baffert, selon le «Toronto Star». Il a travaillé sur [la distance de cinq huitièmes de milles], et habituellement, ils sont un peu fatigués après puisque la piste à Santa Anita est très profonde. Justify a fait son tour sans effort.

«C’est à ce moment que j’ai su qu’il était une coche au-dessus du lot.»

Ce ne sera toutefois pas une partie de plaisir, puisque plusieurs chevaux de qualité tenteront leur chance.

«Nous savons que nous avons un excellent cheval, mais il y a plusieurs très bons chevaux cette année, a concédé Baffert. C’est probablement le Derby le plus relevé que j’ai vu depuis des années.»

Justify est favori à 7 contre 2. My Boy Jack (5 contre 1), Mendelssohn (5 contre 1), Good Magic (7 contre 1) et Bolt d’Oro (9 contre 1) sont également de sérieux aspirants à la victoire.