Championnat Wells Fargo: Peterson en tête, Woods distancé

L'Américain John Peterson a pris les commandes du Championnat Wells Fargo après la première ronde jeudi, tandis que l'ancien numéro un mondial Tiger Woods a connu une première journée mitigée.

Peterson qui occupe la 776e place au classement mondial, a bouclé le parcours de Quail Hollow, près de Charlotte en Caroline du Nord avec une carte de 65, soit six coups sous la normale.

Il a rallié le club-house avec un boguey, trois oiselets et deux aigles, pour compter deux coups d'avance sur un groupe de cinq joueurs, emmené par l'Américain Kyle Stanley.

Le Nord-Irlandais Rory McIlroy, double vainqueur de l'épreuve (2010, 2015), est idéalement placé à la 7e place, à trois longueurs du leader, dans un groupe de dix joueurs.

«J'adore cet endroit, même quand je ne joue pas bien, je suis performant sur ce parcours», a expliqué le N.7 mondial qui aura 29 ans vendredi.

Il faut en revanche descendre à la 34e place au classement pour trouver trace de Tiger Woods.

Pour son retour sur le circuit après quatre semaines de pause après sa 32e place dans le Masters, l'Américain a dû se contenter du par (71) avec trois bogueys, autant d'oiselets et compte six coups de retard sur Peterson.

Le joueur aux 14 titres du Grand Chelem a rencontré des difficultés sur les verts: «Les verts sont lents, ils sont à la fois très réactifs et très fermes, c'est une combinaison que nous ne sommes pas habitués d'avoir, mais c'est à moi de m'adapter», a-t-il expliqué.

«J'essaie juste de mieux jouer, je suis en train de retrouver ma forme», a assuré Woods qui essaie à 42 ans de revenir au plus haut-niveau après trois saisons désastreuses et quatre opérations du dos entre 2014 et 2017.