Cette semaine dans l’univers de la WWE : Montréal vibre au rythme de Kevin Owens et Sami Zayn

Publié aujourd'hui à 10h17

Mis à jouraujourd'hui à 10h37

Le bulletin WWE à TVA Sports

J’espère que vous avez été plusieurs à aller voir l’un des deux événements de la WWE présentés à Montréal lundi et mardi dernier. Sinon, vous avez manqué quelque chose. L’ambiance était électrisante!

Les ovations pour Sami Zayn et Kevin Owens sont des moments que je vais me rappeler toute ma vie. J’en avais des frissons. Owens commence vraiment à s’établir comme un des Québécois les plus populaires de l’histoire du Québec.

Une ovation qui m’a surprise est celle à l’endroit de Seth Rollins. Même lui ne savait plus comment réagir et pendant que les caméras étaient braquées sur l’entrée de Finn Balor, il lui a fait signe qu’il en avait la chair de poule. Un autre beau moment.

Oui, je sais, on aurait pu faire perdre Jinder Mahal au lieu d’Owens dans le combat. Mais bon, il ne faut pas oublier que Raw est écouté par des millions de personnes à travers le monde et on ne peut pas uniquement faire plaisir à une dizaine de milliers d’amateurs localement. Je pense qu’on a eu le meilleur des deux mondes : la foule a eu le temps d’applaudir leurs héros et la WWE a fait avancer son scénario comme elle le pense.

Plusieurs Québécois ont eu la chance de performer devant la caméra lundi. Il faut savoir qu’à chaque enregistrement télévisuel, peu importe la ville, la WWE engage des extras, bien souvent des lutteurs et lutteuses locaux, qui viennent jouer différents rôles dans l’émission.

Lundi, les lutteurs Big Magic (Matthew Lee) et Scott Parker (Jeff Parker) ont lutté contre les Authors of Pain. Il est à noter que Lee et Parker font partie des meilleurs lutteurs sur le circuit indépendant québécois et bien qu’il s’agissait de leur premier combat à Raw, ils avaient déjà lutté à NXT. Sébastien Déziel, qui a eu un essai avec la WWE il y a deux ans en même temps que Cédric Rougeau, a joué le rôle d’un membre de l’équipe médical lors du combat entre Bobby Roode et Elias. Considérée comme la meilleure équipe au Québec depuis plusieurs années, TDT, Thomas Dubois et Mathieu St-Jacques (Mathieu Laframboise) ont fait partie du Congo Line de No Way Jose, de même que la Québécoise d’adoption puisqu’elle est mariée à un lutteur d’ici, Sassy Stephie (Stephanie Sager). À ma connaissance, Pierre Lafleur qui a joué le rôle de mini-Daniel Bryan mardi n’est pas un lutteur de profession.

Même s’il n’y a pas eu beaucoup de combats ou de moments spéciaux à SmackDown Live mardi, la foule qui chante « On veut Maryse » à l’endroit du Miz au début de l’émission était probablement le moment le plus fort de la soirée. Malgré qu’elle ait donné naissance à son premier enfant tout récemment, la Québécoise n’a pas été oubliée par les amateurs.

Selon mes informations, il y avait 13 500 spectateurs à Raw lundi et 8 900 à SmackDown mardi, ce qui est bien au-dessus des moyennes que la WWE enregistre pour chacune des émissions.

La foule de lundi devient la plus grande enregistrée à Montréal en plus de 10 ans, alors qu’en 2006 pour un SuperShow (Raw et SmackDown le même soir) il y avait aussi eu 13 500 personnes. Il s’agit de la 3e plus grande foule de lutte au Québec en 20 ans. Alors à tous les égards, il s’agit vraiment ici d’un succès.

Environ la moitié des amateurs a quitté le Centre Bell mardi soir après SmackDown Live. Ceux-ci ont donc manqué l’excellent combat entre Drew Gulak et Kalisto, mais surtout, un combat non télévisé entre Daniel Bryan et Shinsuke Nakamura.

Matchs de la semaine

Seth Rollins c. Finn Balor Sasha Banks c. Ruby Riott Drew Gulak c. Kalisto

Vidéos de la semaine

Les débuts à Raw pour les lutteurs québécois Big Magic et Scott Parker

Et ils sont confus après leur combat...en français!

Un des meilleurs matchs de la semaine, Banks contre Riott

Un autre Québécois à Raw, Sébastien Déziel, la personne de l’équipe médicale avec des cheveux!

Et encore plus de Québécois, alors que Mathieu St-Jacques et Thomas Dubois, les deux barbus, font partie du Congo Line, de même qu’une Québécoise d’adoption, Sassy Stephie (fille avec la robe rouge)

Pour la première fois à Montréal, Ronda Rousey

Résultats rapides

Montréal, Québec

Elias a battu Bobby Roode par arrêt de l’arbitre

Authors of Pain ont défait Francois et Jean-Paul

Ruby Riott, acc. par Liv Morgan et Sarah Logan a vaincu Sasha Banks

Braun Strowman, Roman Reigns et Bobby Lashley ont battu Kevin Owens, Sami Zayn et Jinder Mahal, acc. par Sunil Singh

No Way Jose a défait Baron Corbin

Natalya, acc. par Ronda Rousey a vaincu Mickie James, acc. par Alexa Bliss

Le champion Intercontinental Seth Rollins a défait Finn Balor

Vidéos de la semaine

Big Cass attaque un Québécois, Pierre Lafleur

Pierre Lafleur qui nous parle de son expérience

Un retour pour Lana aux côtés de Rusev?

Un 3 contre 3 tout féminin!

Résultats rapides

Montréal, Québec

Jeff Hardy et Randy Orton ont battu Le Mix et Shelton Benjamin

Xavier Woods, acc. par Big E et Kofi Kingston a défait Sheamus, acc. par Cesaro

Charlotte Flair, Becky Lynch et Asuka ont vaincu Carmella, Billie Kay et Peyton Royce

Vidéos de la semaine

Beaucoup d’action par équipe pour la première de 205 Live à Montréal

Un des meilleurs matchs présentés à Montréal

Résultats rapides

Montréal, Québec

Le Brian Kendrick et Jack Gallagher ont battu Akira Tozawa et Hideo Itami

Buddy Murphy a défait Liam Louie

Drew Gulak a vaincu Kalisto

Vidéos de la semaine

EC3 fera ses débuts à la télé de NXT la semaine prochaine

Un excellent match entre Dunne et Strong

Résultats rapides

Winter Park, Floride

Kairi Sane a battu Shazza McKenzie

TM61 ont défait Street Profits

Kona Reeves a battu Patrick Scott

Bianca Belair a vaincu Candice LeRae

Le champion du Royaune-Uni Pete Dunne a battu Roderick Strong par disqualification lorsque Adam Cole et Kyle O’Reilly sont intervenus

Événement spécial, dimanche le 6 mai, sur la chaîne de la WWE.

Carte confirmée pour Backlash :

Match sans disqualification pour le championnat de la WWE

Le champion AJ Styles face à Shinsuke Nakamura

Match pour le championnat Intercontinental

Le champion Seth Rollins contre Le Miz

Match pour le champion des États-Unis

Le champion Jeff Hardy face à Randy Orton

Match pour le championnat féminin de Raw

La championne Nia Jax contre Alexa Bliss

Match pour le championnat féminin de SmackDown Live

La championne Carmella contre Charlotte Flair

Roman Reigns c. Samoa Joe

Daniel Bryan c. Big Cass

Kevin Owens et Sami Zayn c. Braun Strowman et Bobby Lashley

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Ne manquez pas la lutte WWE Raw, à l'antenne de TVA Sports, tous les mercredis en fin de soirée avec Kevin Raphaël et moi-même, Patric Laprade.

