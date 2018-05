Albert Pujols frappe son 3000e coup sûr

Albert Pujols, des Angels de Los Angeles, est devenu vendredi soir le quatrième joueur de l'histoire du baseball majeur, après Hank Aaron, Willie Mays et Alex Rodriguez, à atteindre les plateaux des 3000 coups sûrs et des 600 circuits.

Après avoir été retiré à son premier tour au bâton, Pujols, 38 ans, s’est présenté dans le rectangle des frappeurs avec deux retraits en cinquième manche. Il a claqué une flèche dans le champ droit, qui est tombée en lieu sûr.

Le vétéran joueur de premier but a réussi son 3000e coup sûr aux dépens du lanceur Mike Leake des Mariners de Seattle.

Il devient le 32e joueur de l’histoire du baseball à atteindre le plateau des 3000 coups sûrs. Avec la retraite d’Ichiro Suzuki (3089), cette semaine, Adrian Beltre (3075) est le seul autre joueur actif à avoir franchi ce cap. Miguel Cabrera est le suivant avec 2666 frappes en lieu sûr.

Le Dominicain a entamé sa carrière dans le baseball majeur dans l’uniforme des Cardinals de St.Louis lors de la saison 2001, remportant au passage le titre de recrue de l’année dans la Ligue nationale.

Il a passé 11 campagnes à St.Louis avant de signer en 2012 un contrat de 10 ans avec les Angels de Los Angeles alors qu’il était joueur autonome.

Gagnant de 12 titres du bâton d’argent, Pujols s’est également signalé en défensive mettant la main sur deux gants d’or. De plus, il a été élu le joueur le plus utile à son équipe à six reprises.