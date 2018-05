Yangervis Solarte termine le nez dans le sable

Yangervis Solarte des Blue Jays de Toronto a semblé oublier les bases d'une tentative de vol, jeudi, ce qui a donné non seulement droit à de belles images mais aussi à quelques égratignures sur son visage.

En course pour voler le troisième coussin face aux Twins du Minnesota, le joueur de deuxième but s'est jeté au sol trop tôt. Son nez a plutôt mis un frein à sa course.

Voyez la séquence cocasse dans la vidéo ci-haut.

Au final, le Vénézuélien surnommé «Pituki» a redoré son image avec un grand chelem au champ gauche en 11e manche. Sa frappe de quatre points a permis aux Torontois de l'emporter par la marque de 13 à 11.

Solarte a conclu la rencontre avec cinq coups sûrs en six présences au bâton pour un total de six points produits. Pas mal... si seulement il n'avait pas goûté au sable des sentiers!