Une victoire et une défaite pour les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto et les Indians se sont partagé les honneurs d’un programme double, jeudi à Cleveland.

Yangervis Solarte a réussi un grand chelem en 11e manche pour donner la victoire aux Jays au compte de 13-11 dans le premier duel. Plus tard en soirée, les Indians l’ont emporté par la marque de 13-4.

Solarte a terminé sa soirée de travail avec cinq coups sûrs en six présences officielles au bâton en plus de soutirer un but sur balles. Il a été à l’origine de six points des siens.

Avec sa première claque de quatre points en carrière, le Vénézuélien a également permis à Luke Maile, Teoscar Hernandez et Josh Donaldson de toucher la plaque.

Un retour

Donaldson effectuait d’ailleurs un retour au jeu, lui qui était tenu à l’écart depuis le 10 avril en raison d’une inflammation de l’épaule droite. Il n’a pas semblé rouillé, frappant trois coups sûrs, dont un circuit, en plus de marquer trois fois et de produire autant de points.

Le receveur québécois Russell Martin a quant à lui cogné sa quatrième longue balle de la saison pour inscrire au tableau les deux premiers points du match en deuxième manche.

Dans la défaite, Francisco Lindor a expédié une balle dans les gradins tout en étant à l’origine de quatre points. Face à son ancienne équipe, Edwin Encarnacion a produit trois points.

Jaime Garcia était sur la butte pour entamer le match du côté des Jays, et il s’est écrasé en quatrième manche, au cours de laquelle les favoris locaux ont inscrit sept points. Garcia en a permis six, en vertu de sept coups sûrs et un but sur balles. Il a œuvré au monticule pendant trois manches et un tiers.

Les Indians ont pour leur part fait confiance à Carlos Carrasco, qui a alloué six points, neuf coups sûrs et trois passes gratuites en cinq manches et un tiers.

La victoire est allée à Tim Mayza (2-0), tandis que Tyler Olson (0-1) a subi la défaite.

Manche difficile

Dans le deuxième match du programme double, les Indians ont encore une fois connu une manche très productive, et cette fois ce fut suffisant pour l’emporter.

En cinquième manche, l’équipe de l’Ohio a inscrit neuf points. Jose Ramirez a notamment produit trois d’entre eux avec un circuit et un double. Il est ainsi devenu le premier joueur depuis Shelley Duncan en 2011 à cogner deux coups sûrs de plus d’un but au cours d’un seul tour au bâton.

Adam Plutko (1-0) a été crédité de la victoire. La défaite a été ajoutée à la fiche de Joe Biagini (0-1).

Les Jays entameront une série de trois matchs contre les Rays de Tampa Bay vendredi.