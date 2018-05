Vasek Pospisil surpris à Séoul

Le Canadien Vasek Pospisil a subi un revers en deux manches identiques de 6-3 aux mains de l’Australien Jason Kubler, jeudi, dans un match de deuxième tour au tournoi Challenger de Séoul.

La 180e raquette mondiale a eu besoin de 78 minutes pour vaincre le favori de la compétition et 83e joueur de l’ATP.

Ayant défait son compatriote Brayden Schnur à sa sortie précédente, Pospisil a concédé son service quatre fois, plaçant entre les lignes 56 % ses premiers services.

Il a réalisé un bris en cinq occasions et a dominé 3-2 au chapitre des as. Kubler a mis la main sur 66 des 116 points disputés.

Nestor continue, Zhao s’arrête

En double, l’Ontarien Daniel Nestor et l’Américain Jaime Cerretani ont remporté leur duel quart de finale à Istanbul, disposant du Français Hugo Nys et du Monégasque Romain Arneodo en trois sets de 6-4, 4-6 et 10-4.

Chaque duo a réussi quatre bris et trois as, les gagnants ayant le dessus 76-63 pour le total de points enlevés.

Nestor et Cerretani affronteront en demi-finale l’Ukrainien Denys Molchanov et le Croate Franko Skugor ou encore, le Japonais Ben McLachlan et Nicholas Monroe, des États-Unis.

Par ailleurs, chez les femmes, la Canadienne Carol Zhao et sa partenaire française Amandine Hesse se sont inclinées 6-1 et 6-2 en demi-finale contre la Russe Irina Khromacheva et la Slovène Dalila Jakupovic, premières têtes de série à Anning, en Chine.