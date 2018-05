Orlando City est-il vraiment lancé?

Forts de cinq victoires consécutives, les Lions d’Orlando City ont-ils décollé pour de bon?

Il a été question de cette montée en puissance dans le segment «Capitaine MLS» de Patrice Bernier à l’émission «L’Impact cette semaine», jeudi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

Le visage de la formation floridienne s’est transformé cet été, notamment avec les arrivées de Sacha Kljestan et Justin Meram, ainsi que les départs de Cyle Larin et Kaka.

«La grosse pression d’Orlando City, c’est le New York City FC, a soulevé Bernier. Ils sont arrivés en même temps dans la ligue. Le NYFC a réussi à se qualifier deux fois pour les séries alors qu’Orlando n’y est pas encore parvenu.

«Donc on a fait remue-ménage. [...] On a fait table rase sur l’ère Kaka. On a mis des joueurs plus jeunes et une équipe plus dynamique.»