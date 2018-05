Marc-André Barriault est prêt

C’était jour de pesée pour Marc-André Barriault (9-1, 6 K.-O.) et Brendan Kornberger (9-3, 6 K.-O.) à Québec, jeudi, veille du TKO 43.

Pour le Québécois champion des poids moyens, une victoire mettrait davantage les chances de son côté pour percer dans l’UFC et possiblement faire partie du gala du 28 juillet prochain, à Calgary.

«Ce n’est pas facile avec tout l’engouement autour de mon combat et les pourparlers pour la suite des choses», a-t-il commenté sur les ondes de TVA Sports, jeudi midi.

«Je vis dans le moment présent et je me concentre sur la tâche que j’ai devant moi, vendredi soir. J’ai vu mon adversaire et le poids est fait.»

Barriault a fait osciller la balance à 184,4 livres et il dit pouvoir augmenter son poids de 15 à 20 livres.

Écoutez ses commentaires dans la vidéo, ci-dessus.