Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 2 mai 2018.

Résultats

Tampa Bay 4 – BOSTON 1 (TBL mène la série 2-1)

– BOSTON 1 (TBL mène la série 2-1) Vegas 0 – SAN JOSE 4 (la série est égale 2-2)

Jones blanchit les Knights

Martin Jones a bloqué les 34 tirs dirigés vers lui et Logan Couture a amassé deux aides alors que les Sharks ont remporté le quatrième match de la série face aux Golden Knights, qui est maintenant égale 2-2.

Jones a récolté la 22e victoire de sa carrière en séries éliminatoires et la sixième par jeu blanc. Il n’est qu’à un blanchissage du record d’organisation détenu par Evgeni Nabokov (7).

Couture a maintenant 9 points depuis le début des séries, un sommet chez les Sharks.

Marcus Sorensen a marqué son quatrième but lors de ces séries. Seulement deux recrues ont marqué plus de buts en séries éliminatoires dans l'histoire de l'organisation : Logan Couture (7) et Joonas Donskoi (6).

Deux buts pour Palat

Ondrej Palat a marqué à deux buts en début de première période et Andrei Vasilevskiy a effectué 28 arrêts alors que le Lightning a vaincu les Bruins lors du troisième match de la série.

Palat a marqué les 17e et 18e buts de sa carrière en séries éliminatoires, tous avec le Lightning, pour égaler la marque de Brad Richards, au sixième rang de l’histoire de l’organisation.

Ondrej Palat et le Lightning victorieux au Garden - TVA Sports

Palat est devenu le 16e joueur de l’histoire de la LNH à marquer deux buts dans les cinq premières minutes d’une rencontre éliminatoire.

Victor Hedman a amassé les 34e et 35e aides de sa carrière en séries, pour égaler le record d’organisation de Martin St. Louis.

Les recrues ne ralentissent pas

L’attaquant du Lightning Anthony Cirelli est devenu la 23e différente recrue à marquer au moins un but lors des séries 2018. Seulement cinq différentes séries éliminatoires lors des 30 dernières années ont été le théâtre d’un plus grand nombre de recrues avec au moins un but : 1989 (26), 1990 (28), 1992 (28), 1993 (25) et 2006 (26).

Jake DeBrusk, des Bruins, a le plus de buts lors des séries 2018, avec six.

Plus de points pour Pastrnak

L’attaquant des Bruins David Pastrnak (1A) a porté son total à 19 points depuis le début des séries et est à égalité avec Jake Guentzel, des Penguins, au sommet du classement des pointeurs.

Les deux joueurs sont les premiers depuis Doug Gilmour en 1994 à récolter au moins 19 buts en 10 matchs ou moins.

Six joueurs ont réussi à amasser plus de points lors des 10 premiers matchs éliminatoires de leur équipe : Wayne Gretzky (5)’ Mark Messier (2), Mike Bossy, Rick Middleton et Barry Pederson..

Matchs de jeudi (2)