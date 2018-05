Les Braves balaient les Mets

Les Braves d’Atlanta ont complété le balayage des Mets en remportant leur troisième match de suite contre la formation new-yorkaise, cette fois par la marque de 11-0, jeudi au Citi Field.

Ozzie Albies et Nick Markakis ont chacun amassé trois points produits dans la victoire. Markakis a poussé Freddie Freeman au marbre avec un double en première. Il a aussi claqué un circuit de deux points en cinquième.

Albies a pour sa part envoyé la balle de l’autre côté de la clôture alors que deux joueurs étaient sur les sentiers, en septième.

Ronald Acuna fils et Kurt Suzuki ont aussi frappé la longue balle pour les Braves.

Du côté des lanceurs, Julio Teheran (2-1) a livré une excellente performance en limitant les Mets à deux coups sûrs en sept manches de travail. Il a perdu son match sans point ni coup sûr en septième quand Asdrubal Cabrera a cogné un double au champ droit.

La défaite est allée à la fiche de Jason Vargas (0-2), qui a permis 11 frappes en lieux sûrs et six points en seulement quatre manches et deux tiers.

Les Braves (19-11) ont une avance de 1,5 match sur les Mets (17-12) en tête de la section Est de la Nationale.