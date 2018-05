Les Blue Jays sont blanchis par une recrue

Fernando Romero se souviendra longtemps de son premier départ dans le baseball majeur alors qu’il a permis aux Twins du Minnesota de blanchir les Blue Jays de Toronto par la marque de 4-0, mercredi au Target Field.

Romero (1-0) a œuvré pendant cinq manches et deux tiers, éparpillant quatre coups sûrs et trois buts sur balles tout en passant cinq frappeurs dans la mitaine. Il a ainsi mérité sa première victoire dans les lignes majeures.

Le partant des Torontois Marcus Stroman (0-4) a subi un quatrième revers en six départs même s’il a connu une bonne sortie. En sept manches de travail, il a permis deux points, six frappes en lieu sûr et une passe gratuite. Il a éventé cinq rivaux.

Le voltigeur a frappé un circuit en deuxième manche, tandis que Max Kepler a produit un point, en troisième, quand il a frappé un roulant au premier but avec les coussins bondés.

Le releveur Aaron Loup a octroyé les deux autres points aux Twinis lors de la huitième reprise.

John Gibbons expulsé

Les Blue Jays ont dû se débrouiller sans gérant à compter du milieu de la troisième manche, puisque John Gibbons a été expulsé de la rencontre par l’officiel. C’est la première fois cette saison que le gérant se fait montrer la porte de sortie lors d’une rencontre en cours.

En carrière, Gibbons a été expulsé à 45 reprises.

Aledmys Diaz et Teoscar Hernandez sont les joueurs impliqués dans le jeu controversé qui a mené à la crise de Gibbons.

Hernandez était au bâton avec un compte de trois balles et deux prises tandis que Diaz était au premier coussin. Il y avait un retrait. Hernandez a tenté de retenir son élan sur un tir haut pendant que Diaz était en course, croyant à un but sur balles.

Après avoir relayé au deuxième pour couper Diaz en tentative de vol, le receveur a demandé à l’officiel du premier but si Hernandez s’était compromis et celui-ci à confirmer que le joueur des Jays avait complété son élan, ce qui a mené à un double-jeu.

Les Jays croiseront le fer avec les Indians de Cleveland à compter de jeudi lors d’un programme double.