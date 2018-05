Les Alouettes jettent leur dévolu sur Trey Rutherford

Les Alouettes de Montréal ont repêché le joueur de ligne offensive des Huskies de l'Université du Connecticut, Trey Rutherford, avec la deuxième sélection de l'encan amateur de la Ligue canadienne de football, jeudi.

Les Moineaux, qui profitaient du deuxième choix au total après avoir transigé la première sélection aux Tiger-Cats d'Hamilton plus tôt cette semaine, ont jeté leur dévolu sur un partant aguerri des circuits universitaires américains (NCAA).

Dans la transaction avec ses rivaux ontariens, le directeur général Kavis Reed avait également mis la main sur les droits de négociation d'un autre ancien des Huskies de UConn, Alex Tanney. Coïncidence?

L'athlète originaire de Markham en Ontario a conclu sa carrière universitaire au NFLPA Collegiate Bowl le 20 janvier dernier au Rose Bowl à Pasadena en Californie.

«Nous avons obtenu un joueur que nous voulions depuis un bon moment déjà, c'est un gros bonhomme qui va renforcer notre ligne à l'attaque immédiatement, affirme le directeur général des Alouettes, Kavis Reed. Selon nos dépisteurs, il deviendra une pièce maîtresse dans la protection de nos quarts pour plusieurs années.»

