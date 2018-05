Le légendaire Bill Torrey s’éteint

L’ancien directeur général des Islanders de New York et des Panthers de la Floride Bill Torrey s’est éteint à l’âge de 84 ans, jeudi.

Après avoir entamé sa carrière avec les Hornets de Pittsburgh dans la Ligue américaine dans les années 1960, son travail a rapidement été remarqué dans la Ligue nationale de hockey (LNH), si bien qu’il a obtenu le poste de vice-président chez les Seals d’Oakland.

Après avoir démissionné en 1971, il a été engagé par les Islanders de New York lorsqu’ils ont fait leur entrée dans la LNH en 1972.

Sous sa gouverne, l’équipe a remporté quatre coupes Stanley consécutive et six titres de section.

L’homme né à Montréal a terminé sa carrière avec une autre équipe d’expansion, soit les Panthers de la Floride en 1993, les menant à la finale de la coupe en 1996. Il a pris sa retraite en 2001.

«Nous avons le cœur brisé d’apprendre la nouvelle du décès de William Bill Torrey et nous offrons nos plus profondes sympathies à ses quatre fils et petits-enfants, a dit le propriétaire des Panthers Vincent Viola, dans un communiqué.

«Membre de l’équipe originale des Panthers, M. Torrey avait une mentalité de champion et vivait pour le hockey. C’était un honneur de travailler avec lui.»

Torrey a été introduit au Temple de la renommée du hockey en 1995.