Ichiro Suzuki passe du terrain à l’état-major des Mariners

Ichiro Suzuki délaissera son rôle de joueur pour devenir adjoint spécial au président et chef de la direction des Mariners de Seattle, a annoncé l’équipe du baseball majeur jeudi.

Son contrat d’administrateur, qui l’empêche de jouer en 2018, n’est toutefois que pour un an.

«Nous voulons être sûrs de bien profiter de tout ce qu’apporte Ichiro à l’extérieur du terrain, a indiqué le directeur général des Mariners, Jerry Dipoto, dans un communiqué. Ce nouveau rôle nous permettra d’atteindre cet objectif. Ce rôle évoluera avec le temps, mais l’important est que la présence d’Ichiro nous aidera à gagner des matchs.»

Bonne influence

Le voltigeur de 44 ans travaillera en collaboration avec l’équipe d’entraîneurs, les responsables du développement et l’état-major des Mariners. Il partagera son expertise au bâton, en défense et sur les coussins.

«Grâce à sa personnalité, son éthique de travail et sa vision unique des choses, il est en excellente position pour influencer positivement nos jeunes joueurs et nos vétérans, a expliqué le DG. Nous voulons qu’il continue à faire ce qu’il fait en ce moment, à l’exception qu’il ne disputera plus de match.»

«Même si son entente ne couvre que la saison 2018, nous espérons qu’Ichiro sera un membre de l’organisation à long terme, a-t-il ajouté. Plus son travail évoluera en 2018, plus nous serons en mesure de préciser son rôle en vue de 2019 et des années subséquentes.»

En 15 rencontres en 2018, le Japonais a maintenu une moyenne au bâton de ,205, totalisant neuf coups sûrs et sept retraits au bâton.

Suzuki a entamé sa carrière dans le baseball majeur en 2001 à Seattle. Il a été échangé aux Yankees en 2012. Après avoir disputé deux saisons complètes à New York et trois avec les Marlins de Miami, il a signé un contrat d’un an avec les Mariners au début de la présente campagne.

Le vétéran occupe le 21e rang chez les joueurs ayant frappé le plus de coups sûrs dans l’histoire du baseball majeur avec 3089. Si on ajoute les neuf saisons qu’il a passées au Japon, il compte 4367 frappes en lieu sûr en carrière.