Finale de la LHJMQ: «J’ai hâte que ça commence!», dit Mario Pouliot

En congé de match depuis sa victoire au quatrième duel de la demi-finale contre les Tigres de Victoriaville mercredi dernier, le Titan d’Acadie-Bathurst renouera avec la compétition, vendredi soir, face à l’Armada de Blainville-Boisbriand au Centre d’Excellence Sports Rousseau.

Le deuxième affrontement sera également joué dans le domicile de l’Armada, une formation invaincue sur sa patinoire depuis les premières notes du bal printanier de la LHJMQ.

«J’ai hâte que ça commence!», a avoué l’entraîneur-chef du Titan, Mario Pouliot, dont la délégation est arrivée sur la couronne nord mercredi.

«De retour à Bathurst après notre victoire à Victoriaville, nous avons accordé deux journées de repos aux joueurs et organisé des activités d’équipe. Aujourd’hui [jeudi], nous tiendrons une quatrième séance d’entraînement. Comme les précédentes, elle sera courte et intense», a précisé Pouliot.

Absent lors des trois derniers duels de la demi-finale, l’attaquant Mitchell Balmas renouera avec la compétition vendredi. «Cette longue pause nous a permis de recharger les batteries et guérir les bobos. Tout le monde est en santé», a-t-il assuré.

Du respect

Distributeurs de coups de balai remplis de poussière à la face de ses deux derniers rivaux, le Titan sait qu’il se frottera à une bête au pédigrée plus prestigieux lors de la finale.

«L’Armada sera notre plus gros défi depuis le début des séries. Ils n’ont pas remporté 50 matchs par hasard! C’est un club qui joue avec intensité et qui est bien structuré.»

«Puis, ils sont très dangereux lors d’avantages numériques avec les [Alexandre] Alain, [Alex] Barré-Boulet et [Drake] Batherson. En fin de compte, on devra se concentrer sur nos qualités et ne pas regarder plus loin que le premier match», a rappelé Pouliot.

Aucun répit

Ceux qui aiment se projettent vers les verdoyantes allées du futur auront remarqué qu’un hypothétique septième et décisif match de cette finale sera joué le mardi 15 mai.

Le vainqueur après quelques heures de célébrations, s’envolera vers Regina! Ce n’est guère un scénario idéal.