Ce qu'il faut comprendre des déclarations de Rémi Garde

La sortie de l’entraîneur-chef de l’Impact Rémi Garde, mardi, a fait couler beaucoup d’encre et il importe de bien saisir tous les motifs et les nuances de son propos.

Nos analystes à l’émission «L’Impact cette semaine» se sont ainsi prêtés à un exercice fort instructif en décortiquant les paroles les plus significatives, certaines pouvant sembler sévères à l’endroit des joueurs.

«On ne peut pas rester les deux pieds dans le même sabot quand les choses ne fonctionnent pas»

Selon Vincent Destouches, Garde tient à ce que ses joueurs se sentent imputables des insuccès de l’équipe, s’aventurant où les anciens entraîneurs du club avaient hésité à mettre les pieds.

«Il savait très bien qu’il était en train de brasser la cage. Il a réussi un exercice d’équilibrisme très intéressant et en ce sens il s’est distingué des précédents entraîneurs. Là, il s’est placé en figure d’autorité. Il a mis une distance entre ce que font les joueurs et lui-même. Mauro Biello, l’an dernier, il aurait aimé pouvoir le faire.»

«J’ai des joueurs dans l’effectif qui n’ont pas suffisamment la culture de l’entraînement»

Une lacune dans la «culture de l’entraînement» pourrait très bien faire allusion à un manque d’effort, mais ce n’est pas ce qu’a voulu montrer du doigt l’entraîneur.

«Il ne demande pas aux joueurs de travailler plus fort physiquement. C’est ailleurs, c’est plus au niveau des tactiques et de la pratique qu’il demande à certains joueurs», a précisé notre journaliste Nicolas A Martineau.

Cette déclaration pourrait aussi chercher à piquer au vif ceux qui attendent leur chance de se faire valoir.

«C’est la culture de gagner pour moi, que ce soit gagner sa place ou le match. Il voit peut-être des joueurs qui ont un sentiment de hiérarchie à l’entraînement ou d’impuissance vis-à-vis le onze partant. Alors, il leur dit "montrez-moi que vous méritez d’être dans le onze partant et faites en plus"», explique Destouches.

«Ce n’est pas suffisant pour que je me dise que ce sont des joueurs qui vont faire basculer le match»

Une mise en contexte s’impose : un journaliste avait alors demandé à Rémi Garde pourquoi Mancosu, Jackson et Oduro n’étaient pas utilisés davantage.

Essentiellement, Garde a alors affirmé que Jackson et Oduro n’avaient pas été assez convaincants à l’entraînement pour lui forcer la main. Mancosu, pour sa part, n’était pas prêt en raison de sa blessure.

Or, un journaliste a interprété différemment ces propos, les communiquant ainsi : «Oduro et Jackson ne sont pas assez bons (not good enough)». Un malentendu qui a irrité l’entraîneur.

«J’ai seulement dit que ce que j’avais vu à l’entraînement n’était pas suffisant. C’est comme quand on parle à un enfant qui a fait une erreur. Tu ne dis pas "je ne t’aime pas", mais bien que tu n’aimes pas ce qu’il a fait.»

Cette remarque, même après la rectification, chicote Destouches. La question des changements va au-delà du talent d’un joueur par rapport à un autre et il ne faudrait pas négliger son volet stratégique.

«C’est la seule chose dans toute sa conférence de presse que je n’ai pas aimée. C’est comme si tu voyais les changements en termes de talent pur. On regarde le banc et on se dit "lui, il n’est pas meilleur que celui que j’ai sur le terrain, même s’il est un peu fatigué". Il y a une dimension tactique aux changements. Tu peux ajouter un milieu de terrain pour gagner la bagarre du milieu de terrain. Ou tu changes ton système pour avoir un peu plus de largeur. Et ça c’est un rôle qui incombe à l’entraîneur.»

«J’ai une grosse frustration par rapport à Raheem. Il doit changer son comportement.»

Cette déclaration des plus candides comportait sa part de risques, mais elle offre pour l’instant les résultats escomptés.

«Les propos de Garde peuvent avoir deux conséquences, observe Destouches. Soit, il se cante dans sa frustration, soit il comprend le message et travaille plus fort. Moi ce que j’ai vu mercredi matin, c’est un joueur qui a travaillé plus fort, qui est venu avec la bonne attitude.»