Shohei Ohtani recrue du mois dans l'Américaine

Le lanceur et frappeur de choix des Angels de Los Angeles Shohei Ohtani ainsi que le joueur de troisième but des Padres de San Diego Christian Villanueva ont été élus recrues du mois d’avril respectivement dans la Ligue américaine et dans la Ligue nationale.

Ohtani, le Babe Ruth japonais, s’est présenté en Amérique du Nord avec énormément de pression sur les épaules puisque les attentes étaient élevées. Le joueur de 23 ans a bien répondu à cette pression.

Sur le monticule, il montre un dossier de 2-1 et d’une moyenne de points mérités de 4,43. En 20 manches et un tiers, il a retiré 26 frappeurs au bâton.

Il a également fait des dommages dans le rectangle des frappeurs alors qu’il a maintenu une moyenne au bâton de ,341. En 47 apparitions officielles, il a réussi quatre longues balles, produisant un total de 12 points.

Les as lanceurs Corey Kluber et Luis Severino sont parmi les victimes du phénomène japonais.

Le début de saison de Villanueva est plus une surprise dans le monde du baseball. Le Mexicain de 26 ans n’était pas parmi les 30 meilleurs espoirs des Padres, l’an dernier.

Au cours du mois d’avril, il a frappé pour une moyenne de ,321, réussissant huit circuits et produisant 19 points. Seul Adrian Gonzalez a claqué plus de longues balles avant le début du mois de mai dans l’histoire des Padres.