Nolan Arenado guide les Rockies vers la victoire

Nolan Arenado a pris les choses en main pour les Rockies du Colorado, cognant trois coups sûrs, dont deux circuits, et produisant cinq points dans une victoire de 11-2 contre les Cubs, mercredi à Chicago.

Au total, six longues balles ont été frappées dans cette rencontre. Outre Arenado, Trevor Story et Chris Iannetta ont également expédié la balle dans les gradins, dans la victoire. Anthony Rizzo et Kris Bryant les ont imités dans l'autre camp.

Ne permettant que deux points, trois coups sûrs et un but sur balles en sept manches de travail, Tyler Anderson (2-0) a signé la victoire. Il a également retiré neuf adversaires sur des prises.

À son départ précédent, il avait quitté la rencontre en raison d’étourdissements après seulement une manche et un tiers.

Chez les Cubs, Yu Darvish (0-3) a connu une autre sortie difficile, allouant six points, dont cinq mérités, sept frappes en lieu sûr et trois passes gratuites en quatre manches et un tiers.