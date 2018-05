Mookie Betts marque l’histoire des Red Sox

Mookie Betts a frappé trois circuits dans une victoire de 5-4 des Red Sox contre les Royals de Kansas City, mercredi à Boston.

Il s’agit d’une deuxième performance de trois longues balles pour lui cette saison. Mercredi, il a également frappé un simple, plaçant la balle en lieu sûr lors de chacune de ses présences officielles au bâton. Il a été à l’origine de trois points.

Betts est également devenu le premier joueur de l’histoire de la concession à connaître quatre rencontres du genre. Ted Williams en avait réussi trois.

Chaque fois que Betts a expédié un tir dans les gradins dans cette rencontre, Danny Duffy (0-4) était sur la butte. L’artilleur, qui est toujours à la recherche d’un premier gain cette année, a permis cinq points, 10 coups sûrs et un but sur balles en six manches et deux tiers.

Quatrième manche productive

Tirant de l’arrière par trois points, les favoris locaux n’ont eu besoin que d’un tour au bâton pour créer l’égalité. Outre Betts, J. D. Martinez a également cogné un circuit, qui lui a permis de produire deux points.

Après un départ difficile, Drew Pomeranz s’est ressaisi pour signer la victoire. Il a concédé trois points, huit frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en six manches. Appelé en relève en neuvième, Craig Kimbrel a enregistré son huitième sauvetage de la saison.

Cheslor Cuthbert a lui aussi expédié une balle par-dessus la clôture, dans une cause perdante. Salvador Perez (ballon-sacrifice) et Drew Butera (double) ont été à l’origine des autres points des visiteurs.

La formation du Massachusetts a ainsi remporté deux des trois duels de cette série. Elle se rendra maintenant à Arlington pour entamer une série de quatre parties contre les Rangers du Texas à compter de jeudi.