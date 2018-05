Marco Dubois a pris du galon

Sous le radar avant le camp d’évaluation régional du 7 mars à Montréal, Marco Dubois a vu sa valeur augmenter de façon importante en prévision du repêchage.

S’il n’a pas percé le top 20 des meilleurs espoirs au terme du camp d’évaluation à Winnipeg qui s’est déroulé du 23 au 25 mars, le receveur du Rouge et Or de l’Université Laval a pris du galon.

«Avec les tests physiques qui sont un aspect qui m’avantage beaucoup, j’ai gagné des points rapidement, a souligné Dubois qui excelle sur les unités spéciales. Je n’ai aucune idée où je vais me retrouver et à quelle ronde je vais sortir, mais je suis excité. J’attends ce moment depuis longtemps. Ma patience a des limites.»

Blessé à une cheville à Winnipeg lors des séquences d’unités spéciales, Dubois est pleinement rétabli. «Les Alouettes m’ont appelé aujourd’hui (mercredi) pour me demander si je voulais toujours jouer au football et si je serais en mesure de pratiquer si on avait un entraînement demain, a indiqué le natif de LaSalle. J’ai débuté la physiothérapie deux jours après mon retour de Winnipeg et ma cheville est à 100 pour cent.»

Son agent Fred Weinrauch croit que Dubois pourrait probablement trouver preneur en 3e ou en 4e ronde. «C’est un animal sur les unités spéciales, a-t-il illustré. Marco est un gars qui peut avoir une longue carrière. Il court bien et c’est un joueur qui est dirigeable.»

Autres espoirs

Excité, Étienne Moisan dit ne pas se tracasser avec sa prochaine destination. «Comme mon père m’a déjà dit : “Ne t’en fais pas avec ce que tu ne contrôles pas”, a souligné le demi inséré du Rouge et Or. Comme tout jeune, je rêve de gagner ma vie avec le football, mais j’y suis toujours allé une étape à la fois. J’ai commencé à penser à la LCF l’an dernier pendant la semaine du Défi Est-Ouest.»

Parmi les autres Québécois susceptibles d’être sélectionnés, on retrouve entre autres l’ailier espacé Tyrone Pierre et le porteur de ballon Christopher Amoah, du Rouge et Or ; le maraudeur Jordan Beaulieu et le secondeur Jean-Gabriel Poulin, des Mustangs de Western ; le bloqueur Arnaud Gendron-Dumouchel, des Carabins de l’Université de Montréal ; le plaqueur Mathieu Breton, des Gaiters de Bishop’s. Natif de Lacombe en Alberta, le centre arrière Tanner Green, des Stingers de Concordia, est aussi dans la mire de quelques équipes.