Voici un résumé de toute l'action qui s'est déroulée dans la Ligue nationale de hockey le 1er mai 2018.

Résultats

Washington 4 – PITTSBURGH 3 (WSH mène la série 2-1)

– PITTSBURGH 3 (WSH mène la série 2-1) Nashville 4 – WINNIPEG 7 (WPG mène la série 2-1)

Les Jets remontent la pente

Malgré un déficit de 0-3 après 20 minutes de jeu, les Jets ont marqué quatre buts sans réplique en deuxième période pour se sauver avec un gain de 7-4 face aux Predators, dans le troisième match de la série.

C’est la cinquième fois de l’histoire des Jets/Thrashers que l’équipe revient de l’arrière d’un déficit d’au moins trois buts (saison régulière et séries éliminatoires).

Les Jets sont la cinquième équipe à réussir pareil exploit en séries lors des huit dernières années.

Les Jets ont remporté 13 rencontres consécutives à la Bell MTS Place, remontant au 2 mars dernier. La formation du Manitoba est la seule équipe sans défaite sur leur patinoire lors des séries éliminatoires 2018.

Mark Scheifele (2A) a été l’un des cinq joueurs des Jets à amasser plus d’un point et a amassé au moins deux points à ses cinq derniers matchs. Il est le premier joueur depuis Sidney Crosby en 2010 à réussir pareil exploit.

La lumière rouge

La troisième partie entre les Jets et les Predators est la quatrième rencontre lors des actuelles séries éliminatoires lors de laquelle au moins 10 buts ont été marqués.

«Ovi», le héros

Les Capitals ont surmonté un déficit de 2-1 avec comme point culminant le but gagnant d’Alexander Ovechkin avec un peu plus d’une minute à faire à la troisième période.

Les Capitals (4-0) n’ont toujours pas perdu à l’étranger lors des séries 2018. Les Golden Knights (3-0) sont également invaincus sur les patinoires adverses.

«Ovi» (58:53) a marqué le deuxième but gagnant le plus tardif en temps réglementaire en séries de l’histoire de l’organisation de la capitale américaine. Joel Ward (59:58) en 2015 détient ce record.

Ovechkin a marqué à ses quatre dernières parties. Il a marqué le septième but gagnant de sa carrière en séries.

Nicklas Backstrom (3A) a réussi la deuxième partie de trois aides de sa carrière en séries éliminatoires (aussi 2009 contre NYR). Il est le meneur de l’histoire de l’organisation pour les aides en séries, avec 58.

John Carlsson (1B) a maintenant 10 points depuis le début des séries. Le record d’organisation est de 12 détenu par Kevin Hatcher (1988), Scott Stevens (1988) et Carlsson (2016).

Guentzel et Crosby ne dérougissent pas

Jake Guentzel (1B, 1A) et Sidney Crosby (1B, 1A) ont encore amassé plus d’un point dans une partie pour la cinquième et sixième fois, respectivement, lors de ces séries.

Guentzel a amassé au moins un point dans un septième match de suite et est au sommet du classement des pointeurs avec 19 points.

De son côté, Crosby a 17 points depuis le début des séries. Il a maintenant 181 points en séries lors de sa carrière, dépassant ainsi Raymond Bourque (180) au 13e rang de l’histoire.

Guentzel et Crosby sont les premiers coéquipiers à amasser au moins 36 points après les neuf premières parties de leur équipe en séries depuis Mark Messier (20), Wayne Gretzky (17) et Jari Kurri (17) ont réalisé l’exploit en 1988.

