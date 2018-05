Les Tigers l’emportent en 12e manche

JaCoby Jones a inscrit le point de la victoire pour les Tigers grâce à un simple de John Hicks en 12e manche dans une victoire de 3-2 aux dépens des Rays de Tampa Bay, mercredi à Detroit.

Les favoris locaux ont effacé un déficit de deux points avant de l’emporter. Un roulant de Dixon Machado en cinquième, puis un circuit en solo de James McCann en septième, ont été à l’origine des deux autres points.

Wilson Ramos (simple) et Denard Span (roulant) avaient précédemment produit les deux points de la formation floridienne.

Les deux partants ont connu des journées de travail semblables, cédant deux points chacun. Michael Fulmer a permis six coups sûrs et deux buts sur balles en six manches, tandis que Blake Snell a alloué cinq frappes en lieu sûr et une passe gratuite en six manches et deux tiers, pour les Rays.

La victoire est allée au dossier de Warwick Saupold (1-0), tandis que Matt Andriese (0-1) a subi la défaite.